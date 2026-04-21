«¡Ahora les toca a ellas dar un paso al frente!» Max Eberl, del Bayern de Múnich, también anima a las mujeres del FCB

El domingo, el equipo masculino se proclamó campeón tras vencer 4-2 (3-1) al VfB Stuttgart. Ahora, el miércoles, las mujeres pueden lograr lo mismo ante el Union de Berlín. «Es sencillamente fantástico y demuestra lo fuerte que es el FC Bayern», afirmó Eberl. «Es muy divertido cuando un club tiene este éxito y todos se motivan y se apoyan mutuamente».

Ambos equipos siguen vivos en la Copa DFB y en la Liga de Campeones. «Es extraordinario que puedan lograr el triplete; no sé si esto ha ocurrido antes en Europa», añadió.