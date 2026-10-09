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«¡Ahora es nuestro!» - El técnico del Inter Miami, Kily Gonzalez, lanza una advertencia a los aficionados de la MLS sobre Lionel Messi tras su retirada de Argentina
La vida de Messi después de Argentina
El entrenador del Inter Miami, Gonzalez, admite que Argentina echará mucho de menos a Messi tras la reciente retirada del delantero del fútbol internacional. El capitán, de 39 años, acaba de despedirse con emoción de la selección nacional después de liderar al equipo por última vez en una victoria por 3-0 sobre Benín.
Aunque su icónica trayectoria con la famosa camiseta albiceleste ha llegado a su fin, Gonzalez quiere que los aficionados valoren el tiempo que le queda a Messi sobre el terreno de juego. El técnico de Miami insistió en que los seguidores deben centrarse simplemente en disfrutar de su inmenso talento. El partido de despedida de Messi fue una ocasión monumental en su país, poniendo fin a una legendaria carrera internacional. Ahora regresa a Estados Unidos para centrarse por completo en sus compromisos con su club.
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El entrenador del Inter Miami exige disfrute
Tras presenciar la despedida internacional de Messi, Gonzalez dedicó un sentido homenaje a su jugador estrella. El entrenador señaló que el legendario delantero merecía plenamente su adiós especial.
«[El partido de despedida] fue increíblemente intenso», declaró Gonzalez, en declaraciones recogidas por ESPN. «Obviamente, estuve muy cerca de él, pero al final ese momento le pertenecía a él, era su momento.
«Lo único importante era que lo disfrutara. Yo solo le dije que lo disfrutara, que empapara de todo el cariño, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Se le echará de menos con esa camiseta, por supuesto, pero hoy lo tenemos aquí y tenemos que disfrutar de tenerlo con nosotros ahora.
«Lo va a echar de menos, desde el día en que se retire hasta el día en que ya no esté. No tengo ninguna duda de que, para él, la selección lo era todo por vestir esa camiseta. Siempre echará de menos la huella que dejó y el legado que creó allí. Pero, por desgracia, ya no lo veremos más con esa camiseta, así que los que estamos aquí tenemos que disfrutarlo. Ahora es nuestro, así que tengo que disfrutarlo».
Un legado de máxima competición
Gonzalez no tardó en destacar que la brillantez perdurable de Messi se debe a su impulso incansable y a su carácter competitivo. Incluso en la recta final de su carrera, el veterano delantero sigue exigiendo excelencia a sus compañeros de equipo.
«Leo es alguien que transmite una determinada mentalidad cada día; exige que sus compañeros, y todos nosotros, demos el 100 % en todos los aspectos», añadió Gonzalez. «Es un competidor nato. Se ve en cada entrenamiento, y es increíble. Tiene 39 años, pero está constantemente buscando nuevos retos. Eso es fantástico para todos, no solo para sus compañeros, sino también para el cuerpo técnico y para el club.
«Te empuja a ser mejor cada día. Por eso es un ejemplo. Como ya dije antes, se le echará de menos en la selección porque dejó allí un legado, y aquí también está dejando un legado; el club cambió el día que llegó. Nos impulsa a mejorar a diario y a estar preparados en todos los sentidos. Y está feliz, veo que está disfrutando, y eso también me hace muy feliz a mí».
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Vuelta a la acción en la liga doméstica
Messi y sus compañeros deben volver a centrar ahora su atención en su campaña doméstica. Inter Miami se enfrenta al D.C. United en el Nu Stadium en su primer partido tras el parón internacional.
El club ocupa actualmente la tercera posición de la clasificación de la Conferencia Este con 46 puntos en 27 partidos. Pese a su reciente victoria en la Campeones Cup ante Cruz Azul, encadena una racha de cinco encuentros sin ganar en la temporada regular.
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