Tras presenciar la despedida internacional de Messi, Gonzalez dedicó un sentido homenaje a su jugador estrella. El entrenador señaló que el legendario delantero merecía plenamente su adiós especial.

«[El partido de despedida] fue increíblemente intenso», declaró Gonzalez, en declaraciones recogidas por ESPN. «Obviamente, estuve muy cerca de él, pero al final ese momento le pertenecía a él, era su momento.

«Lo único importante era que lo disfrutara. Yo solo le dije que lo disfrutara, que empapara de todo el cariño, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Se le echará de menos con esa camiseta, por supuesto, pero hoy lo tenemos aquí y tenemos que disfrutar de tenerlo con nosotros ahora.

«Lo va a echar de menos, desde el día en que se retire hasta el día en que ya no esté. No tengo ninguna duda de que, para él, la selección lo era todo por vestir esa camiseta. Siempre echará de menos la huella que dejó y el legado que creó allí. Pero, por desgracia, ya no lo veremos más con esa camiseta, así que los que estamos aquí tenemos que disfrutarlo. Ahora es nuestro, así que tengo que disfrutarlo».