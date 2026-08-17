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«Ahora es el momento de hablar de ello»: Harry Kane abre la puerta a las conversaciones para ampliar su contrato con el Bayern de Múnich
Kane da señales de su intención de seguir en el Allianz Arena
Kane ha enviado un mensaje claro a la cúpula del Bayern de Múnich al confirmar que las conversaciones formales para un nuevo contrato están a punto de comenzar. El delantero de 33 años, que se ha convertido en el talismán indiscutible del equipo desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur, tiene contrato hasta 2027, pero ahora está listo para mirar aún más hacia el futuro.
Tras regresar de sus vacaciones posteriores al Mundial, el atacante indicó que está preparado para sentarse con los dirigentes del club y asegurar su futuro en Alemania. El prolífico goleador abordó la situación con transparencia y señaló que el momento es el adecuado para que ambas partes alineen sus visiones. «Solo me queda un año de contrato, así que ahora es el momento de hablar de ello», dijo Kane el lunes, según AZ.
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Ambiente distendido en torno a las negociaciones
A pesar de todo lo que está en juego para asegurarse a uno de los rematadores más elitistas del mundo, el ambiente entre el jugador y el club sigue siendo sorprendentemente tranquilo. Kane ha disfrutado hasta ahora de una etapa cargada de títulos en Baviera, con dos Bundesligas y una DFB-Pokal, y parece satisfecho con la dirección deportiva bajo el actual cuerpo técnico.
El internacional inglés reveló que el calendario para estas reuniones cruciales ya ha sido acordado de manera general entre sus representantes y la directiva del Bayern. Al ofrecer más detalles sobre los próximos plazos, Kane aseguró que está «muy tranquilo» respecto a la ampliación de su contrato con el Bayern de Múnich y señaló que las conversaciones no se retrasarán.
«Hablaremos de ello la próxima semana o la siguiente. Ambas partes están muy tranquilas», añadió, sugiriendo que los términos de una renovación podrían cerrarse antes de que la nueva temporada entre en su periodo de mayor actividad.
Unas cifras asombrosas alimentan el deseo de renovar
No sorprende que el Bayern esté interesado en atar a Kane con un contrato de mayor duración, dado su impacto sin precedentes sobre el terreno de juego. El veterano delantero ha mantenido un ritmo goleador que ha pulverizado varios récords del club y de la liga, ya que marcó 61 goles en solo 51 partidos, lo que permitió al club seguir dominando tras la marcha de Robert Lewandowski.
Según los informes, el posible punto de fricción en las próximas conversaciones gira en torno a la duración del nuevo acuerdo, ya que el club está valorando si el contrato debe ampliarse hasta 2029 o 2030, lo que garantizaría que Kane siga en el Allianz Arena hasta estar cerca de cumplir 37 años.
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Profundidad de plantilla y planificación de futuro
Asegurar el fichaje de Kane es la máxima prioridad para Max Eberl y el equipo de captación, pero el club también trabaja para garantizar que la carga goleadora no recaiga únicamente sobre sus hombros. Las exigencias físicas para un delantero que ronda la treintena avanzada hacen que el Bayern busque un apoyo de primer nivel que permita a su estrella tener periodos de descanso durante las campañas nacional y europea.
El club ya había sugerido que sus grandes operaciones en este mercado estaban cerradas, pero la necesidad de un suplente específico sigue siendo un tema de debate interno. Aunque existen soluciones dentro de la plantilla, como Serge Gnabry, la directiva es consciente de que mantener a Kane en plenitud física será clave para sus aspiraciones de lograr un triplete histórico.
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