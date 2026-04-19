Ronaldo, quien se convirtió en un icono mundial durante su primera etapa en Old Trafford antes de fichar por el Real Madrid, es el modelo a seguir por excelencia para el joven internacional brasileño.

«He seguido su carrera en el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y ahora en el Al-Nassr. No importa dónde esté, siempre le seguiré», declaró Endrick a FourFourTwo al hablar de su evolución.