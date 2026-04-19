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«¡Ahí jugaba Cristiano Ronaldo!»: Endrick admite su «cariño» por el Manchester United y sugiere un futuro en la Premier League
La influencia de Ronaldo
Ronaldo, quien se convirtió en un icono mundial durante su primera etapa en Old Trafford antes de fichar por el Real Madrid, es el modelo a seguir por excelencia para el joven internacional brasileño.
«He seguido su carrera en el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y ahora en el Al-Nassr. No importa dónde esté, siempre le seguiré», declaró Endrick a FourFourTwo al hablar de su evolución.
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Cariño por los Red Devils
Endrick admitió que siente gran cariño por el United, pues de niño veía sus vídeos de la Premier League cuando Ronaldo, dirigido por Sir Alex Ferguson, aterrorizaba a los laterales.
El delantero admitió: «¡Ahí jugaba Cristiano Ronaldo! Crecí viéndole y le tengo un gran cariño al Manchester United».
Sus palabras entusiasmarán a la afición de Old Trafford, aunque un fichaje por el club inglés siga siendo remoto.
Un futuro prometedor en la Premier League
Endrick admitió que, antes de fichar por el Lyon, recibió ofertas de la Premier League en enero. «Hubo interés de clubes ingleses, italianos y alemanes, pero no mencionaré nombres. Les agradezco su interés. Tengo a Dios en mi vida y, cuando supe que los clubes ingleses estaban interesados, no escuché a Dios decirme que ese fuera el destino en ese momento, y mi mujer tampoco. Cuando te casas, ¡sabes quién lleva realmente las riendas! [Risas] Por eso escucho su opinión. Pero cuando apareció el Lyon, los dos sentimos la mano de Dios. Si algún día voy a la Premier, no será solo mi decisión, sino algo que Dios ponga en mi camino».
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De cedido en el Lyon
Aunque su futuro está ligado al Real Madrid, Endrick, de 19 años, perfecciona sus habilidades en la Ligue 1. Su paso por Francia no ha sido fácil: el entrenador Paulo Fonseca, frustrado por sus actuaciones irregulares, recurrió a una táctica para motivarlo.
Fonseca ya había reconocido su frustración: «No estoy satisfecho» con el rendimiento del delantero y subrayó que, con su talento, tiene «obligación» de liderar. La estrategia parece haber funcionado: Endrick ha mejorado y ahora ayuda al Lyon a pelear por la clasificación europea en la recta final de la temporada.