Según Mundo Deportivo, la afición del Real Madrid critica que Arbeloa diera el sábado libre a la plantilla tras el decepcionante empate 1-1 contra el FC Girona.
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¿Agitación en el Real Madrid antes del partido de vuelta contra el Bayern de Múnich? Una decisión del entrenador Álvaro Arbeloa causa malestar
Algunos aficionados abuchearon a Vinicius Junior y al resto del equipo en el Bernabéu tras la derrota del viernes. Según Mundo Deportivo, este sector interpretó el día libre como falta de compromiso.
Sin embargo, Arbeloa afirmó tras el empate ante el Girona: «El miércoles contra el Bayern será nuestra noche; lo daremos todo». Después de perder 1-2 en la ida, los blancos deben hacer un gran esfuerzo en la vuelta en Múnich para alcanzar las semifinales de la Champions.
«Mis jugadores sienten que pueden remontar. Eso es lo único que me preocupa», subrayó Arbeloa. El equipo volverá a entrenar el domingo por la mañana para preparar el partido de vuelta.
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Real Madrid: ¿Terminará la temporada sin opciones de ganar ningún título?
Si el Real Madrid cae ante el Bayern, la temporada podría terminar sin títulos. Ya fue eliminado en octavos de la Copa del Rey por el Albacete y, en LaLiga, ahora está a nueve puntos del líder, el FC Barcelona, tras la victoria catalana en el derbi contra el Espanyol.
Ante el Girona, Federico Valverde adelantó al Madrid en la reanudación, aunque Thomas Lemar igualó pronto para los visitantes. Al final, un penalti no pitado a favor del Madrid, tras falta sobre Mbappé, provocó revuelo. «Para mí es un penalti claro, aquí y también en la Luna», protestó Arbeloa.
Toni Kroos, antiguo garante del éxito blanco, animó al equipo de cara a la vuelta en Múnich. «Opino que, para el Real Madrid, hay que llegar al minuto 70 con opciones de pasar. Si estás 0-0, 1-1 o 1-0, vuelves a creer. El Madrid siempre será peligroso, incluso para el Bayern en casa», afirmó Kroos en su podcast Einfach mal Luppen.
Próximos partidos del Real Madrid
Fecha
Partido
Competición
Miércoles, 15 de abril
FC Bayern de Múnich vs. Real Madrid
Liga de Campeones
Martes 21 de abril
Real Madrid vs. Deportivo Alavés
LaLiga
Viernes 24 de abril
Betis de Sevilla vs. Real Madrid
LaLiga