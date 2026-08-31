Madueke desempeñó un papel clave entre bastidores, utilizando su vínculo internacional para ayudar a encaminar a Konsa hacia el norte de Londres. En declaraciones a la página web oficial del Arsenal, el extremo compartió su satisfacción por el reencuentro. «Ezri es un gran amigo mío, ante todo», dijo Madueke. «Llevamos un par de años jugando juntos con Inglaterra.

«Estoy encantado de que esté aquí, es un gran jugador y sé que va a ser una gran incorporación, no solo para el equipo sino también para el club», añadió Madueke. «No puedo esperar a ver lo que vamos a conseguir juntos. Es un gran club, un gran entorno y le estaba diciendo [a Ezri Konsa] antes de que firmara que es el mejor lugar que podría haber elegido».

Al abordar la dura competencia por un puesto en el once, Madueke aceptó el desafío. «Sabes que te juegas los puestos cada semana, partido a partido. Sabes que tienes una plantilla increíble que tiene la capacidad de luchar en todos los frentes», explicó. «Tenemos una plantilla llena de internacionales, grandes jugadores, y eso es exactamente lo que necesitamos».



