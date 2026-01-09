Getty/GOAL
¿Agente Marcus Rashford? ¡Kobbie Mainoo 'podría estar en contacto' con cedido del Barcelona sobre su propia escapatoria de Manchester United!
Rashford dejó el Man Utd para una cesión en Barcelona.
Rashford es un producto del famoso sistema de academia de los Red Devils. Sin embargo, perdió el favor bajo Ruben Amorim y se encontró siendo cedido al Aston Villa en enero de 2025. El delantero de 28 años ahora está disfrutando de una temporada en el gigante de La Liga, el Barca.
Ha impresionado allí, con una estancia permanente siendo considerada, mientras que caras conocidas en Manchester están viendo preguntas sobre sus respectivos futuros. Mainoo está entre aquellos que han generado rumores de salida, con el mediocampista de 20 años de obvio interés para equipos de toda Europa debido a su habilidad con el balón.
¿Podría Mainoo terminar en el Camp Nou?
Un cambio en el banquillo de Old Trafford, con Amorim siendo relevado de sus funciones, podría ofrecer a Mainoo, que aún no ha debutado como titular en la Premier League esta temporada, una oportunidad renovada. Sin embargo, Mendieta ha sugerido que otro frustrado Red Devil sería bienvenido en Barcelona. Hablando con BOYLE Sports, quienes ofrecen las últimas cuotas de fútbol, Mendieta dijo: "¿Podría Kobbie Mainoo ir al extranjero y tener éxito? Lo hemos visto suceder. Los jugadores pueden ir al extranjero y eso los motiva a tener éxito. Mainoo es un emocionante joven jugador y creo que La Liga realmente le vendría bien.
"Quizás haya estado en contacto con Marcus Rashford sobre unirse a Barcelona. Quién sabe si podrían jugar juntos de nuevo, como fanático del fútbol, me emocionaría ver a Mainoo en España."
Se insta a Kane a reemplazar a Lewandowski por segunda vez
Mientras hablaba de un cambio a La Liga para Mainoo, Mendieta quisiera ver a otra estrella de Inglaterra considerar los méritos de Barcelona. El capitán de los Three Lions, Harry Kane tiene cláusulas en su contrato con el Bayern Múnich que pueden activarse en las ventanas de transferencia de 2026.
Después de romper su sequía de trofeos como ganador del título de la Bundesliga, se ha sugerido que Kane podría abrirse a un nuevo desafío. Habiendo seguido a Robert Lewandowski al Allianz Arena, podría hacer lo mismo en el Camp Nou mientras otro prolífico número 9 ve su contrato en Cataluña acercarse a la agencia libre.
El exinternacional español Mendieta añadió: "Harry Kane viniendo a La Liga sería fantástico. Nuestras carreras son cortas y no podemos jugar para siempre, pero no creo que deje el Bayern pronto.
"Sin embargo, si Robert Lewandowski dejara Barcelona, un nuevo número nueve sería muy emocionante. Nuevamente, estamos jugando un poco al Football Manager aquí, y sabemos que las finanzas de Barça son difíciles. Pero, futbolísticamente, creo que sería emocionante verlo en La Liga.
"Si el Barça necesitara un reemplazo y Lewandowski dejara el club, Harry Kane sería una gran opción."
Futuro de Iraola: Poca sustancia en las especulaciones
Pasando al frente de gestión, Mendieta no está convencido de que el muy valorado entrenador de Bournemouth Andoni Iraola - quien ha trabajado previamente en el Rayo Vallecano - vaya a regresar a su España natal pronto.
Dijo sobre el posible interés mostrado por el Barça y el Real Madrid: "No estoy seguro. No creo que Andoni Iraola tenga el perfil. No estoy diciendo que no esté a la altura del trabajo por su tamaño, creo que lo está, pero no estoy seguro de que esos clubes estén buscándolo en este momento.
"Ciertamente, Bilbao lo mirará en algún momento, definitivamente será gerente allí en algún momento de su carrera, pero tal vez se mueva a un gran club en la Premier League. Está demostrando su valor en Bournemouth y ha mostrado que puede traer éxito en Inglaterra, así que tal vez ese sea su camino."
Por ahora, los debates sobre Mainoo, Kane e Iraola permanecen como chismes inactivos, con poca sustancia que se pueda encontrar en medio de la especulación. Sin embargo, esa situación podría cambiar rápidamente, ya que los tres cuentan con mucho atractivo para los pretendientes de todo el mundo.
