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¡Agente Kylian! Mbappé desempeñó un sorprendente papel secreto en el intento de fichaje del Chelsea al instar a Xabi Alonso a firmar al objetivo para el centro del campo
Alonso busca consejo sobre Mbappe y la estrella francesa
En un giro fascinante del mercado de fichajes de verano, Alonso recurrió a su exjugador del Real Madrid Mbappe antes de que el Chelsea lanzara una ofensiva formal por el centrocampista de la Roma Kone, según Foot Mercato. El Chelsea estaba rastreando el mercado en busca de un sustituto de alto nivel mientras Fernandez se acercaba a un traspaso récord en Gran Bretaña al Etihad Stadium.
Mbappe, que es el capitán de Kone a nivel internacional con Francia, al parecer dio informes muy positivos sobre su compatriota, avalándolo como un talento de primer nivel capaz de soportar las exigencias de la Premier League. Con esta recomendación, el Chelsea se movió con rapidez para cerrar un acuerdo valorado en 70 millones de euros (60 millones de libras) con la Roma, una cifra que superaba significativamente la valoración inicial de mercado del jugador.
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Drama en el último día de mercado mientras se caen los fichajes
A pesar del respaldo de alto perfil y de un lucrativo acuerdo entre los dos clubes, el traspaso acabó frustrándose de forma dramática el último día de mercado después de que el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, bloqueara la operación. El Chelsea incluso había logrado alcanzar un acuerdo en los términos personales con el centrocampista de 23 años, que, según se informó, estaba desesperado por mudarse al oeste de Londres.
El fracaso en el intento de fichar a Kone, unido a un espectacular desplome de traspaso de Lamine Camara, del Mónaco, ha dejado la sala de máquinas del Chelsea con cierto déficit de efectivos. Con Romeo Lavia lidiando con problemas físicos de larga duración y Moises Caicedo afrontando sus propios contratiempos recientes por lesión, Alonso podría encontrarse con opciones tácticas limitadas en los próximos meses.
Enzo Fernández completa su fichaje por el Manchester City
Aunque el Chelsea no logró asegurarse su objetivo principal, la salida de Fernandez se cerró en una sorprendente operación de 125 millones de libras. La llegada de Fernandez aporta a Enzo Marescawith aún más calidad en una plantilla que ya rebosa talento de primer nivel. El ex del Benfica fue claro sobre sus motivos para el cambio y dijo: «Si miras la plantilla, el City tiene calidad en todas las zonas. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en un mejor jugador».
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La escasez en el centro del campo amenaza de cara a los partidos del Chelsea
Las secuelas del mercado dejan a Alonso con un quebradero de cabeza a la hora de elegir antes de un temible choque contra el vigente campeón de la Premier League, el Arsenal, este domingo. Aunque el Chelsea ha comenzado la temporada con fuerza, con victorias sobre el Fulham y el Brighton, la falta de profundidad en la medular sigue siendo una gran preocupación para los aficionados.
Por ahora, el foco se traslada al terreno de juego, donde el Chelsea debe demostrar que puede competir sin la seguridad técnica de Fernandez ni la poderosa presencia de un nuevo fichaje como Kone. La participación de Mbappe en el proceso de seguimiento sugiere que el Chelsea busca jugadores con ADN ganador, pero sin la firma definitiva, el consejo sigue siendo puramente académico.
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