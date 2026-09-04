En un giro fascinante del mercado de fichajes de verano, Alonso recurrió a su exjugador del Real Madrid Mbappe antes de que el Chelsea lanzara una ofensiva formal por el centrocampista de la Roma Kone, según Foot Mercato. El Chelsea estaba rastreando el mercado en busca de un sustituto de alto nivel mientras Fernandez se acercaba a un traspaso récord en Gran Bretaña al Etihad Stadium.

Mbappe, que es el capitán de Kone a nivel internacional con Francia, al parecer dio informes muy positivos sobre su compatriota, avalándolo como un talento de primer nivel capaz de soportar las exigencias de la Premier League. Con esta recomendación, el Chelsea se movió con rapidez para cerrar un acuerdo valorado en 70 millones de euros (60 millones de libras) con la Roma, una cifra que superaba significativamente la valoración inicial de mercado del jugador.



