Getty
El agente de Estêvão Willian insinúa traspaso al Barcelona tras humillación en Champions League
Estêvão deslumbra y guía al Chelsea a humillar al Barça
Estêvão ha disfrutado al máximo su debut en la Champions League con el Chelsea. El joven delantero brilló el martes por la noche al marcar un gol clave en la aplastante victoria sobre el Barcelona, convirtiéndose en el segundo jugador más joven —tras Kylian Mbappé— en anotar en sus tres primeros partidos como titular en la competición. Tras el encuentro, Estêvão reconoció que fue una noche muy especial.
En declaraciones a los medios del club, dijo: "Realmente no encuentro palabras para describir lo que siento ahora mismo. Fue la noche perfecta y le doy gracias a Dios por hacer que todo esto sucediera. El gol llegó muy rápido; vi el espacio, me colé y definí. Sin duda, fue el momento más especial de mi carrera y espero seguir marcando muchos más goles en el futuro. Estoy muy feliz, especialmente porque mi familia también pudo verlo en directo."
El delantero agregó: "Desde que llegué al Chelsea he sentido una gran conexión con los aficionados. Me alegra poder marcar para ellos y espero que sean muchos más goles. Estoy disfrutando cada momento porque el fútbol es lo que más amo hacer. Jugar nunca será una carga para mí, porque me hace feliz."
- AFP
Así dejó el Barça escapar a Estêvão
El agente de Estêvão ha hablado sobre la conexión del joven con el Barcelona, revelando que su cliente mantuvo múltiples conversaciones con los gigantes catalanes sobre un posible traspaso antes de firmar con el Chelsea.
Andre Cury declaró a Cadena SER: "Hablamos con el Barça sobre Estêvão en 2021, 2022, 2023 y 2024. Fuimos a las oficinas para ofrecer al jugador porque creía que tendría un gran futuro en el fútbol mundial. El Barça no estaba en condiciones financieras saludables y, por supuesto, no era posible llevar a cabo la operación. Es triste, pero así es el fútbol. El personal técnico del club siempre aprobó el fichaje de Estêvão, pero Deco estaba limitado por las finanzas del equipo."
El joven brasileño había admitido previamente que su mayor sueño en el fútbol es jugar para el Barcelona, tras crecer admirando a jugadores como Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.
Cury añadió que, aunque Estêvão no pudo cumplir su sueño de trasladarse al Barça, mantiene un gran cariño por el club: "Estêvão tiene un contrato de cinco años y está disfrutando su tiempo en el Chelsea, pero guarda un afecto especial por Barcelona."
Estêvão y Lamine Yamal, apodados los nuevos Messi y Ronaldo
El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, tuvo grandes elogios para Estêvão tras el partido. En declaraciones a BeIN Sports, comentó: "Como dijo Raphinha, probablemente en los próximos 10 o 15 años, Estêvão y Lamine Yamal serán los próximos Messi y Ronaldo. Pero ambos tienen solo 18 años. Necesitan disfrutar, mejorar día a día. Eso es lo más importante para ellos."
Sobre el gol de Estêvão, Maresca agregó: "El tanto que marcó me recordó a uno que nos hizo en el Mundial de Clubes. Es muy parecido, la misma acción. Necesita relajarse y disfrutar del fútbol. Él y Lamine son tan jóvenes que empezar a compararlos con Ronaldo o Messi es demasiada presión. Deben llegar felices a los entrenamientos y simplemente jugar."
Por su parte, el agente de Estêvão también considera que ambos jugadores podrían coincidir en el mismo equipo, a pesar de que prefieren jugar por la banda derecha. Señaló: "Piensa en el dúo Neymar-Messi; es mejor tenerlos juntos que solo a Messi o solo a Neymar."
- Getty Images Sport
Chelsea se prepara para otro gran desafío
El Chelsea se prepara ahora para otro gran duelo: enfrentará al Arsenal en un choque de alto nivel de la Premier League este domingo en Stamford Bridge. Los Blues llegan motivados tras su contundente victoria sobre el equipo de Flick y saben que un triunfo frente a los Gunners los acercaría a solo tres puntos de los líderes de la liga.
