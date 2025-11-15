Getty Images Sport
Agente de Marco Reus confirma conversaciones de extensión de contrato
Marco Reus y LA Galaxy en conversaciones avanzadas para la extensión del contrato
Reus está en conversaciones avanzadas para extender su contrato con LA Galaxy de MLS. Su acuerdo actual se extiende hasta el final de 2026, pero se están llevando a cabo negociaciones para agregar un año más, comprometiéndolo con el club hasta el final de 2027, según Sport Bild.
Dirk Hebel, representante de Reus durante más de dos décadas, confirmó la naturaleza positiva de las negociaciones. Hebel dijo: "Estamos en muy buenas conversaciones con Galaxy. Marco Reus y LA – simplemente encajan muy bien. Ambas partes quieren continuar y expandir la exitosa cooperación."
Reus, de 36 años, se unió a LA Galaxy durante la temporada 2024 de la MLS tras su salida del Borussia Dortmund, donde pasó más de una década. Rápidamente tuvo un impacto, ayudando al club de la Costa Oeste a ganar el campeonato de la MLS en su año inaugural. En sus 39 apariciones con el club hasta ahora, ha marcado nueve goles en todas las competiciones. Esto incluye cinco goles y ocho asistencias en 21 apariciones en la MLS durante la temporada 2025.
El impacto y el papel de Reus en LA Galaxy
A pesar de que LA Galaxy no llegó a los playoffs en la temporada reciente, las actuaciones individuales de Reus se han mantenido consistentes. Sus cinco goles y ocho asistencias en 21 apariciones en la MLS destacan su continua destreza ofensiva y habilidades de creación de juego. Reus opera principalmente como mediocampista ofensivo pero también puede jugar en ambas bandas, ofreciendo una valiosa versatilidad a la escuadra.
Actualmente es el quinto mejor pagado en LA Galaxy, con un salario semanal reportado de alrededor de $25,000, lo que equivale a un salario anual de $1.3 millones. Aunque no está entre los cinco mejores remunerados en toda la MLS, que presenta estrellas como Lionel Messi y Lorenzo Insigne, su significativa contribución a la estructura salarial del equipo refleja su importancia para el club.
Su llegada ha elevado sin duda el perfil de LA Galaxy, especialmente después de un período en el que el club no había alcanzado las mismas alturas. El éxito inmediato de Reus al ganar el campeonato de la MLS en su primera temporada subraya su calidad y liderazgo, integrándose sin problemas al equipo.
Futuro papel como embajador de marca de Borussia Dortmund
Más allá de su carrera como jugador en la MLS, Reus también asumirá un papel significativo con su antiguo club. Trabajará para el Dortmund como embajador de marca, centrado en potenciar la presencia del club, especialmente en el mercado asiático.
Reus es "con mucho el jugador de Borussia más famoso, especialmente en Asia," lo que lo convierte en una figura ideal para expandir la marca global del club. Este plan posterior a su carrera como jugador demuestra su lealtad duradera a Dortmund y su continuo valor para el club, incluso desde lejos. Su larga relación con el BVB, que abarca más de dos décadas desde los equipos juveniles hasta la capitanía, solidifica su estatus legendario en el club.
Su tiempo en Dortmund lo vio lograr numerosos reconocimientos, incluyendo ser nombrado Mejor Jugador Alemán en 2018 e integrar el Equipo del Año de la UEFA en 2013. También apareció constantemente en el Equipo de la Temporada de la Bundesliga, solidificando su reputación como uno de los atacantes más talentosos de Alemania.
¿Qué sigue para Marco Reus y LA Galaxy?
Con las conversaciones para la extensión del contrato progresando positivamente, el futuro inmediato de Reus parece estar con LA Galaxy. El enfoque tanto para el jugador como para el club será mejorar su rendimiento en la próxima temporada de la MLS y aspirar a otro título de campeonato. El liderazgo, la experiencia y la capacidad ofensiva de Reus serán cruciales para las ambiciones del equipo.
Es probable que Reus firme una extensión que se extienda hasta finales de diciembre de 2027. A sus 36 años, continúa demostrando una longevidad notable en una liga física exigente. Su capacidad para rendir de manera consistente y contribuir significativamente al ataque de LA Galaxy es un testimonio de su profesionalismo y calidad duradera. Esta propuesta de extensión lo vería jugar a un nivel de élite más allá de su cumpleaños 38, cimentando aún más su estatus como un profesional de larga trayectoria.
