Nuevo capítulo del caso Franck Kessie-Juventus. El centrocampista marfileño, tras su salida del Al Ahli, ha elegido al Atalanta, pese al fuerte interés de la Juventus. Sobre ello, Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, había hablado así antes de Juventus-Parma: «Se pensaba que existía la posibilidad de cerrar la operación —había comentado—, pero probablemente no era tan grande su interés por vestir la camiseta de la Juventus. O quizá el agente defendió sus intereses...». Una declaración que ha hecho enfadar al agente del exjugador del Milan, George Atangana, que ha difundido un comunicado.
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Agente de Kessie: "Quería ir a la Juventus, la esperó hasta finales de agosto, pero quizá los dirigentes no estaban convencidos. Es una cuestión de dignidad, no de dinero"
Kessié solo quería a la Juventus
«La negociación -se lee en el comunicado de respuesta- con la Juventus no surgió en los últimos días de mercado. Es una historia que comenzó muchas semanas antes, cuando Franck, una vez expirado su contrato, había decidido básicamente que quería sumarse al proyecto de la Juventus. No fue una simple declaración de intenciones. Franck demostró de manera concreta, con hechos y con enormes renuncias económicas, cuánto deseaba vestir la camiseta de la Juventus. Dijo no a varias propuestas procedentes de otros clubes, algunas de ellas con cifras que habrían sido objetivamente irrenunciables para la inmensa mayoría de los futbolistas. Mantuvo su voluntad de llegar a la Juventus pese a haber recibido ofertas económicamente muy superiores a lo que habría aceptado del club turinés. Este es un punto fundamental para comprender toda la historia. Franck no esperó a la Juventus porque no tuviera alternativas; esperó durante todo el verano a que la Juventus diera continuidad al fuerte interés mostrado hacia él, porque estaba convencido de su decisión. Siguiendo las indicaciones de Franck, trabajé con el objetivo de encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio. Entendimos las necesidades del club, aceptamos esperar y dimos a la Juventus el tiempo necesario para llevar a cabo algunas salidas y crear las condiciones económicas y técnicas para formular una propuesta. Todo esto, lo repito, durante varias semanas, con paciencia, respeto y discreción. Pero la propuesta concreta de la Juventus solo maduró en los últimosísimo días del mercado».
Cuestión de dignidad, no de dinero
«Y aunque era sensiblemente inferior respecto a las condiciones inicialmente planteadas, había obtenido el visto bueno del jugador para revisar sus exigencias, rebajándolas precisamente para adaptarse a las necesidades y dificultades de la Juventus: en ese momento, su prioridad no era maximizar sus ganancias, sino ir a la Juventus. Sobre estas bases, ambas partes intentaron encontrar un compromiso aceptable y, como puede ocurrir, pese a la gran flexibilidad de Franck para hallar una solución compatible con las exigencias financieras de la Juventus, no se alcanzó un punto de equilibrio. Considerando que había hecho todo lo posible para satisfacer al club, consciente de su trayectoria, de su valor y al mismo tiempo de las renuncias hechas para mantener la prioridad dada a la Juventus, Franck, a finales de agosto, sacó algunas legítimas y razonables conclusiones sobre la verdadera determinación del club de quererlo. Se había convertido en una cuestión de consideración, de confianza en sus capacidades y, sobre todo, de dignidad. Hay un proverbio africano que creo que representa perfectamente el sentido de esta historia: «Desear y apreciar profundamente algo no significa estar dispuesto a aceptarlo a cualquier precio. Todo tiene sus límites». Franck realmente quería ir a la Juventus y lo demostró con hechos, con la espera y con importantes renuncias económicas. Pero desear una camiseta no puede significar renunciar a la propia dignidad ni a la consideración que un profesional con su trayectoria considera que merece».
La Juve no estaba convencida.
«En las declaraciones públicas del consejero delegado de la Juventus se ha hecho referencia -continúa Atangana-, además de a probables responsabilidades del agente, a una presunta falta de determinación del jugador a la hora de querer vestir la camiseta de la Juventus. Naturalmente respeto el derecho de cada uno a expresar su propia posición, pero sobre este punto considero necesario restablecer los hechos. Franck Kessié esperó a la Juventus durante semanas, incluso cuando cabía esperar que, manteniéndose las condiciones ligadas a los límites de la sostenibilidad financiera, se mantuviera activo el diálogo para cerrar los acuerdos. En cambio, solo en los últimos días del mercado hubo disposición por parte del club para sentarse de verdad a negociar. Naturalmente, cada club tiene derecho a hacer sus propias valoraciones y establecer sus prioridades. Pero también un futbolista tiene derecho, llegado un momento, a hacer lo mismo, y Franck, al final, vio confirmada la percepción progresiva de que quizá la convicción hacia él no fuera la que había imaginado durante todo el tiempo en el que esperó a la Juventus».
Ha decidido Kessie, no el agente
«Sobre esto quiero ser muy claro. Franck Kessié es un hombre y un futbolista de altísimo valor. Ha jugado y ganado al máximo nivel internacional, tiene personalidad, experiencia y una plena conciencia de sus propias decisiones. No es un hombre influenciable y nadie decide por él. La tarea de un agente, y más aún la de un intermediario, no es convencer al futbolista para que acepte la propuesta del club con tal de cerrar la operación. La tarea es aconsejar, negociar, ayudar a encontrar un justo equilibrio entre las expectativas económicas y las consideraciones técnicas de ambas partes. En lo que a mí respecta, los intereses de mis representados están por delante de los míos. Siempre. La decisión de interrumpir la negociación llegó cuando, ante las rigideces y las dificultades encontradas, Franck consideró que ya no existían las condiciones para llegar a una conclusión positiva; y esto nació de la sensación de que habían faltado, o nunca habían estado del todo presentes, la convicción y la determinación por parte de la directiva del club. Quiero, sin embargo, dedicar un agradecimiento sincero al entrenador de la Juventus, que demostró una gran consideración por Franck, motivándolo enormemente. Fue una de las razones, si no la principal, por la que Franck se mantuvo disponible hasta el final»
POR QUÉ ELIGIÓ AL ATALANTA
"Y es aquí donde esta historia cambia completamente de significado. En la vida y en el fútbol uno se encuentra con personas capaces de recordarte que, antes que los contratos, los bonus y las negociaciones, existen las relaciones humanas. La familia Percassi había percibido el malestar del chico. Conoce a Franck, su historia, su carácter y sus valores. Ha hablado conmigo y ha hablado con él, y en esas conversaciones nunca se puso en el centro el aspecto económico. Se habló de la historia entre Kessié y el Atalanta, del chico que llegó a Bérgamo hace muchos años y del hombre en el que se ha convertido. Algunas veces son precisamente ciertos “detalles” los que marcan la diferencia. A los aficionados del Atalanta quiero decirles una cosa: Franck Kessié no ha elegido al Atalanta porque no tuviera alternativas. Es importante decirlo con claridad. Las tenía, también de clubes prestigiosos y en condiciones económicas extremadamente importantes. Ha elegido Bérgamo porque allí se ha sentido deseado, respetado y valorado; tanto como persona como futbolista. Y, sobre todo, no ha olvidado de dónde salió y cuánto ha recibido. Habría podido elegir volver a Bérgamo a los 35 años, al final de su carrera, para cerrar románticamente un círculo. Y estoy convencido de que la familia Percassi lo habría acogido también entonces. En cambio, ha elegido volver ahora, en el pleno de su madurez futbolística, para intentar devolverle algo al Atalanta. Por tanto, a todos los aficionados bergamascos les dirigimos un mensaje simple y sincero: Franck ha vuelto, con gratitud hacia el pasado, respeto por el presente y confianza en el futuro".
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