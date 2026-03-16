Una derrota que duele más de lo que indica el marcador. El Milan se queda a las puertas del Olimpico; a la Lazio le basta un gol de Isaksen, que aprovecha un error garrafal de Estupinan, el héroe del derbi que vuelve al rendimiento mediocre que ha mostrado durante toda la temporada. Los rossoneri ahora deben mirar más a sus espaldas, con una Juventus quinta a solo siete puntos de distancia. Del entusiasmo del derbi a la depresión deportiva de Roma, todo en el espacio de una sola semana.
AFP
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Agente Allegri: «Nunca pensó en ganar el título por una cuestión de deportividad. ¿Leao en el mercado? Este año no está aportando mucho»
LAS PALABRAS DEL AGENTE DE ALLEGRIGiovanni Branchini, agente de Massimiliano Allegri, intervino en el programa «Radio Anch'io Sport» de Rai Radio 1 y realizó las siguientes declaraciones: «El mensaje de Allegri siempre ha sido muy concreto y equilibrado: nunca pensó en ganar el Scudetto, nunca dijo que fuera a por el Inter y siempre ha dicho que miremos a nuestro alrededor, porque el objetivo es la clasificación para la Champions. Quizás alguien haya pensado que era una estrategia. En cambio, es realismo y honestidad».
FUTURO LEÓN
Sobre el futuro de Leao, Branchini deja abiertas todas las posibilidades: «¿Debe el Milan seguir apostando por Leao? La dinámica del club es compleja: Leao es un activo del club y, por lo tanto, hay que tener en cuenta varios factores. Este año no está aportando mucho, eso lo ve todo el mundo. Sigue siendo un jugador importante y hay que defenderlo hasta el final, como hizo Allegri ayer en la rueda de prensa posterior al partido, a pesar del brusco final de su sustitución».
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