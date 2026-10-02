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CM Grafica Tonali Milan 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Ag. Tonali: «¿La salida del Milan? Existía la sensación de que había algo diferente. Tuvo valentía, fue visionario»

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S. Tonali

Llegan nuevas e importantes declaraciones de Beppe Riso, histórico agente de muchísimos futbolistas, italianos y no italianos, desde el pódcast Colpi da Maestro. El representante italiano volvió a hablar del segundo gran traspaso en la carrera de uno de sus representados más importantes, Sandro Tonali, que pasó del Milan al Newcastle en el verano de 2023.

  • «Sensación de un Milan diferente»

    «Teníamos la sensación de que el Milan era diferente. Yo conozco bien al Milan y no me daba la sensación del Milan histórico»

  • Valiente y visionario

    «Hablando con Sandro, llegamos a la conclusión de ir a la Premier League; era un reto que le fascinaba. Él tuvo coraje porque era uno de los jugadores más importantes y había ganado un Scudetto, tuvo el valor de marcharse, fue un visionario»

  • ESTABA TRISTE

    «¿Difícil? Mucho, para él dificilísimo. En las primeras semanas lo veía triste y luego le cogió la medida y se impuso como siempre»

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