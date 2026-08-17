Ag. Khalaili: «Reconocimiento médico ok en 2 minutos con el Crystal Palace. El Inter era lo máximo, pero en Italia no puede jugar»

La operación de Khalaili supuso para el Inter un punto de inflexión en el mercado estival. La paralización impuesta por el CONI por no haber superado las pruebas de aptitud deportiva obligó al Inter a replantearse sus planes y acabar cerrando primero a Stones para la defensa y después a Spence para la banda.

Hoy, en cualquier caso, el israelí ha encontrado un nuevo destino y es nuevo jugador del Crystal Palace, con su agente Boaz Goren, que ha vuelto a hablar en 103FM precisamente sobre el traspaso frustrado con el Inter.



