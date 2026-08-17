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cm inter khalaili
Emanuele Tramacere

Traducido por

Ag. Khalaili: «Reconocimiento médico ok en 2 minutos con el Crystal Palace. El Inter era lo máximo, pero en Italia no puede jugar»

Inter Milán
Crystal Palace
Union St.Gilloise
A. Khalaili

Anan Khalaili, tras frenarse la operación con el Inter, se ha convertido en nuevo jugador del Crystal Palace

La operación de Khalaili supuso para el Inter un punto de inflexión en el mercado estival. La paralización impuesta por el CONI por no haber superado las pruebas de aptitud deportiva obligó al Inter a replantearse sus planes y acabar cerrando primero a Stones para la defensa y después a Spence para la banda.

Hoy, en cualquier caso, el israelí ha encontrado un nuevo destino y es nuevo jugador del Crystal Palace, con su agente Boaz Goren, que ha vuelto a hablar en 103FM precisamente sobre el traspaso frustrado con el Inter.


  • EL FICHAJE FALLIDO CON EL INTER, NOS REÍAMOS DE ELLO EN EL HOTEL

    "¿Superar el no con el Inter? Puede parecer divertido, pero fue fácil. Estábamos en las habitaciones de un hotel, Anan estaba en la habitación de al lado de la mía, con una pared que nos separaba. Fui a verlo y le dije definitivamente que la cuestión ya no tenía solución. Cuatro minutos después estaba de nuevo en mi habitación y simplemente nos reíamos. ¿Cuándo vemos que una situación no tiene solución? Se ríe, está bien, y se sigue adelante".

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  • En Italia no jugará, aquí hicieron falta menos de dos minutos

    «Anan probablemente no jugará en Italia hasta que no cambien el protocolo, mientras que en Inglaterra hicieron falta menos de dos minutos para que el médico lo autorizara cuando la cuestión estaba sobre la mesa».

  • EL INTER ERA EL TOP

    "Está muy claro que lo del Inter era algo excelente, pero seguimos adelante porque se había vuelto imposible. Desde ese momento puedo contar que todos los clubes europeos en condiciones de pagar la cifra, desde luego nada baja, abonada por él, y que necesitaban a un jugador como Anan, dieron un paso al frente. En toda Europa y a todos los niveles. El nivel de los clubes con los que entré en contacto gracias a este jugador, como agente, todavía hoy me emociona. El Inter siempre estuvo en primer lugar porque juega con ese sistema, mientras que el Crystal Palace era la segunda opción".

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