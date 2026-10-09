El núcleo del atractivo de Infantino para el continente radica en una fuerte distribución financiera. Dirigiéndose a los delegados del simposio, detalló la enorme inyección económica que ha financiado 124 proyectos africanos distintos durante la última década.

«Como presidente de la FIFA, estoy orgulloso de haber contribuido con vosotros un poco a esta revolución (en el fútbol africano) en los últimos 10 años», explicó Infantino. «Con el programa FIFA Forward hemos invertido mil millones de dólares en 10 años en África, con 124 proyectos diferentes y muchas otras acciones».

Al reconocer la reciente fricción con otras confederaciones por los planes comerciales, Infantino subrayó la importancia de la transparencia y el compromiso. «Cuando emprendes un camino, a veces surgen preocupaciones», afirmó. «Cuando surgen, tenemos que abordarlas. En lo que respecta a la FIFA, las abordamos siempre con espíritu de diálogo y con los brazos abiertos, un corazón abierto y una mente abierta. Siempre podemos ser mejores y hacerlo mejor».

Reiterando su mensaje general en internet, Infantino añadió: «La Conferencia de Estrategia de la CAF, en la hermosa Cabo Verde, fue una oportunidad para reiterar que el fútbol pertenece a todos, en todas partes del mundo, y que es nuestra responsabilidad crear oportunidades y encontrar los recursos para hacerlo realidad. Tuvimos un diálogo productivo sobre compartir conocimientos y aprender unos de otros para construir un ecosistema sólido en el que los niños tengan los recursos y las vías para cumplir sus sueños futbolísticos».

Continuó: «Reflexionando sobre una exitosa Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el inspirador recorrido de la selección de Cabo Verde, tuve la oportunidad de felicitar a todos por nuestro trabajo colectivo, que ha dado como resultado el increíble auge del fútbol en África. Esto ha sido impulsado por inversiones de mil millones de dólares del programa FIFA Forward, que han contribuido a 124 proyectos en este continente amante del fútbol durante la última década».



