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¡África está con Gianni Infantino! El presidente de la FIFA logra el respaldo unánime de la CAF tras prometer un enorme aumento de financiación después del éxito del Mundial
Apoyo unánime en Cabo Verde
La campaña de Infantino para conservar su cargo como presidente de la FIFA recibió un impulso enorme tras asegurarse el apoyo unánime de las 54 asociaciones miembro de África. El respaldo quedó confirmado durante una histórica Conferencia Estratégica de la CAF en Santa Maria, Cabo Verde.
Este apoyo unificado aporta un impulso clave para el administrador suizo-italiano de 56 años. Recientemente se encontró con la oposición de federaciones europeas y norteamericanas por controvertidas propuestas para vender participaciones comerciales en torneos de la FIFA, lo que hace que el bloque de voto unificado de África sea esencial para su candidatura a la reelección.
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Motsepe declara apoyo unánime
El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, anunció oficialmente la postura unificada del continente y citó las importantes inversiones históricas del organismo rector mundial como el principal motivo del respaldo.
«Hay una decisión unánime de las 54 asociaciones miembro de la CAF de apoyar incondicionalmente a Gianni como presidente de la FIFA», dijo Motsepe a los delegados, según Reuters. «Esto se debe a la historia y al apoyo que Gianni ha dado al fútbol africano».
Infantino recurrió a las redes sociales para expresar su gratitud tras la conferencia y celebró el respaldo. «¡Un precioso momento de unidad en la Conferencia Estratégica de la CAF en Santa Maria!», afirmó. «Muchas gracias por el apoyo inquebrantable, unánime e incondicional de las 54 asociaciones africanas miembro de la FIFA. En toda África, amante del fútbol, permanecemos unidos en nuestra misión de llevar nuestro juego a todos, en todas partes, sin excepción».
Una inversión de mil millones de dólares
El núcleo del atractivo de Infantino para el continente radica en una fuerte distribución financiera. Dirigiéndose a los delegados del simposio, detalló la enorme inyección económica que ha financiado 124 proyectos africanos distintos durante la última década.
«Como presidente de la FIFA, estoy orgulloso de haber contribuido con vosotros un poco a esta revolución (en el fútbol africano) en los últimos 10 años», explicó Infantino. «Con el programa FIFA Forward hemos invertido mil millones de dólares en 10 años en África, con 124 proyectos diferentes y muchas otras acciones».
Al reconocer la reciente fricción con otras confederaciones por los planes comerciales, Infantino subrayó la importancia de la transparencia y el compromiso. «Cuando emprendes un camino, a veces surgen preocupaciones», afirmó. «Cuando surgen, tenemos que abordarlas. En lo que respecta a la FIFA, las abordamos siempre con espíritu de diálogo y con los brazos abiertos, un corazón abierto y una mente abierta. Siempre podemos ser mejores y hacerlo mejor».
Reiterando su mensaje general en internet, Infantino añadió: «La Conferencia de Estrategia de la CAF, en la hermosa Cabo Verde, fue una oportunidad para reiterar que el fútbol pertenece a todos, en todas partes del mundo, y que es nuestra responsabilidad crear oportunidades y encontrar los recursos para hacerlo realidad. Tuvimos un diálogo productivo sobre compartir conocimientos y aprender unos de otros para construir un ecosistema sólido en el que los niños tengan los recursos y las vías para cumplir sus sueños futbolísticos».
Continuó: «Reflexionando sobre una exitosa Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el inspirador recorrido de la selección de Cabo Verde, tuve la oportunidad de felicitar a todos por nuestro trabajo colectivo, que ha dado como resultado el increíble auge del fútbol en África. Esto ha sido impulsado por inversiones de mil millones de dólares del programa FIFA Forward, que han contribuido a 124 proyectos en este continente amante del fútbol durante la última década».
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El camino hacia las elecciones de marzo
Infantino es ahora el gran favorito para conservar la presidencia en las próximas elecciones de marzo. El exdefensa de Suiza y del Tottenham Ramon Vega anunció recientemente su intención de presentar batalla, pero con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, optando por buscar otro mandato en Europa en lugar de presentarse al máximo cargo de la FIFA, Infantino tiene un camino relativamente despejado. De cara al futuro, el máximo dirigente de la FIFA prometió seguir colaborando con la CAF para dar continuidad a los hitos recientes.
«Nuestro compromiso es asegurarnos de que su fútbol siga mejorando y creciendo, darles más oportunidades. Diez países en el último Mundial ha sido un éxito para todo el continente», declaró Infantino a los delegados. «Necesitamos seguir juntos por este camino, porque depende de ustedes, como CAF, decirnos qué quieren. Cómo podemos hacerles más fuertes y mejores. Seguiremos buscando los recursos y los incrementos (de financiación) que sean necesarios para impulsar el fútbol africano hasta la cima del fútbol mundial».
Repitió este mensaje en sus últimas declaraciones públicas en la cumbre: «Nuestro compromiso sigue siendo garantizar el crecimiento constante del fútbol aquí y seguiremos trabajando con un espíritu de cooperación mutua y comunicación abierta para que las niñas y los niños tengan las oportunidades que necesitan para alcanzar el éxito».
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