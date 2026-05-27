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Aficionados del Crystal Palace fueron agredidos en Leipzig tras una intervención policial previa a la final de la Liga de Conferencias contra el Rayo Vallecano
Estallan escenas violentas en el centro de una ciudad alemana
Según The Telegraph, el martes por la noche aparecieron en redes sociales imágenes en las que se veía a un grupo de hombres vestidos de negro atacando a seguidores del Palace reunidos frente a un bar. Los agresores, bien organizados, lanzaron sillas y cristales, obligando a los visitantes a buscar refugio mientras la plaza se convertía en un campo de batalla. La identidad de los agresores aún no está confirmada, y crecen las especulaciones sobre si eran ultras del Rayo o del FC Lokomotive Leipzig. El club alemán de cuarta división tiene antecedentes de seguidores que visten de negro, y la policía, con equipo antidisturbios, tuvo que actuar rápido para contener a los agresores y restablecer el orden.
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Intervención policial y violencia en represalia
Cuando la violencia aumentó, algunos seguidores del Palace respondieron lanzando muebles, lo que derivó en peleas cuerpo a cuerpo hasta que la policía intervino y acorraló a unos 50 o 60 presuntos instigadores que habían atacado la zona de los hinchas ingleses.
El altercado empañó lo que debía ser una ocasión histórica para el club de la Premier League. A pesar de todo, por la mañana se había visto a seguidores del Palace y del Rayo conviviendo en paz, ilusionados por ver a su equipo levantar el primer título europeo de su historia esa misma noche.
El Palace se clasifica para la final tras una decisión polémica
El camino de los Eagles hacia esta final se ha visto empañado por problemas extracancha tras ganar la FA Cup la temporada pasada. Aunque se clasificaron para la Europa League, el TAS confirmó su exclusión por las normas de la UEFA sobre propiedad de clubes, y el Nottingham Forest ocupó su lugar.
Desde entonces, el equipo de Oliver Glasner ha avanzado en la Conference League: décimo en la fase de grupos, eliminó al Zrinjski Mostar, al AEK Larnaca, a la Fiorentina y al Shakhtar Donetsk. Ahora está a 90 minutos de ser el tercer club inglés en ganar el torneo, tras West Ham y Chelsea.
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El Palace en busca de nuevos títulos
Ganar la final sería el tercer título del Palace en un año, tras la FA Cup y la Community Shield de 2025, y les daría un billete directo para la Europa League. El club ya criticó que la norma de la UEFA que les obligó a jugar esta tercera competición “vacía de sentido el mérito deportivo”, un motivo más para los jugadores.
Por ahora, la prioridad es la seguridad de los aficionados del Palace en las calles de Leipzig, pues las autoridades locales están en alerta máxima de cara al partido contra el Rayo el miércoles por la noche.