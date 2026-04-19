Aficionados del Chelsea y del Estrasburgo se unen en Stamford Bridge para protestar contra la propiedad de BlueCo

David Cook, organizador de la marcha, fue contundente: «La protesta junto a los aficionados del RC Strasbourg lanza un mensaje unánime: fuera Blueco. En cuatro temporadas al frente de este club que fue grande, Blueco ha erosionado la mentalidad y los valores que lo llevaron a la élite. No se trata de derechos adquiridos, sino de estándares. Su mala gestión pone en riesgo nuestro futuro», declaró, según el Mirror.

Cook añadió que buscan alertar a los inversores de Clearlake Capital sobre el descontento general. «Queremos que esta protesta llegue a los inversores de Clearlake y muestre que el proyecto está fracasando dentro y fuera del campo. El Estrasburgo tiene el mismo problema de propiedad y lucha por recuperar su identidad. Creemos que este puede ser un momento clave en la historia del fútbol, con aficionados de dos países marchando juntos para provocar un cambio», añadió Cook.