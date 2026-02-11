AFP
«¡Afecta a mis jugadores!» - Liam Rosenior se enfada por la decisión sobre la mano del Leeds, que impidió la victoria del Chelsea en casa.
Un polémico gol del empate desata la furia en Stamford Bridge
El Chelsea parecía encaminarse hacia una quinta victoria consecutiva en la Premier League tras los goles de Joao Pedro y Cole Palmer, que le dieron una ventaja de 2-0 en Stamford Bridge. Los locales habían jugado con garbo y precisión durante más de una hora, pero el ambiente se volvió tenso en cinco frenéticos minutos de la segunda parte, que culminaron con un polémico empate del suplente del Leeds United Noah Okafor.
Los Blues se enfurecieron durante la jugada que dio lugar al empate, ya que tanto los jugadores como el cuerpo técnico insistían en que el jugador del Leeds Jayden Bogle había tocado el balón con la mano en la fase de juego inmediatamente anterior al gol. El incidente causó una confusión visible en la zaga del Chelsea, con varios defensas deteniéndose a la espera de un pitido que nunca llegó. Este lapsus momentáneo permitió a los visitantes aprovechar sin piedad la ocasión y arrebatar un punto que no solo mermó las aspiraciones del Chelsea en la Liga de Campeones, sino que dejó a su entrenador furioso en la banda.
- AFP
«Afecta a mis jugadores», Rosenior sobre el incidente.
En la rueda de prensa posterior al partido, Rosenior no ocultó su frustración con el equipo arbitral. Argumentó que el hecho de no sancionar la mano provocó un efecto dominó psicológico que condujo directamente al gol. Sin embargo, el entrenador del Chelsea fue igualmente crítico con su propia plantilla, sugiriendo que su reacción ante la injusticia percibida fue poco profesional y, en última instancia, costosa.
«El chico toca el balón con la mano. Eso afecta a mis jugadores en ese momento. Creen que es mano, se desconcentran, no despejamos el balón y ellos marcan», explicó Rosenior, claramente alterado por la secuencia de acontecimientos.
«Luego, durante 25 minutos, fue una oleada tras otra de ataques. Tenemos que asegurarnos de cuidar los momentos y ser profesionales».
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Dominio desperdiciado en un hechizo «ridículo»
El resultado fue especialmente doloroso para los locales, dada su abrumadora superioridad durante la mayor parte del partido. Hasta el minuto 66, el Chelsea había tenido el control total, limitando al Leeds a jugadas aisladas y desplegando uno de sus mejores juegos de la temporada. Joao Pedro abrió el marcador con un delicado remate y, cuando Cole Palmer convirtió desde el punto de penalti, el partido parecía sentenciado.
Sin embargo, una torpe entrada de Moises Caicedo provocó un penalti a favor del Leeds, que Lukas Nmecha convirtió para dar un respiro a los visitantes. Ese error provocó un colapso repentino e inexplicable. El empate llegó momentos después, lo que significó que el Chelsea había desperdiciado dos puntos a pesar de que el Leeds apenas había amenazado la portería durante los otros 85 minutos del partido.
«Lo ridículo para nosotros es que hayan conseguido marcar dos goles en cinco minutos, cuando durante los otros 90 minutos del partido fuimos, con diferencia, el mejor equipo», se lamentó Rosenior.
«Moises Caicedo es un jugador magnífico, para mí ha sido el mejor. Tomamos una mala decisión. De hecho, también cómo se llega a esa jugada. Tomamos algunas decisiones erróneas en cuanto a cómo presionamos en ese momento y regalamos un penalti cuando, sinceramente, no recuerdo que el Leeds haya tenido ningún tiro o momento en el partido».
- Getty Images Sport
Se desperdicia la oportunidad de estar entre los cuatro primeros
Para empeorar las cosas, el Chelsea desperdició una oportunidad de oro para ganar el partido en el tiempo añadido. Palmer, normalmente el rematador más fiable del equipo, disparó por encima del larguero desde dos metros después de recibir un pase perfecto de Caicedo. Fue un fallo que dejó a los aficionados con la cabeza entre las manos y resumió una noche de frustración.
«Es un trago amargo», admitió Rosenior. «Parte de nuestro juego en posesión, nuestra presión y nuestra energía fueron todo lo que quería ver. Eso hace que sea aún más amargo no haber ganado el partido».
El empate supone una importante oportunidad perdida. Dado que el United también perdió puntos en el empate 1-1 ante el West Ham, una victoria habría permitido al Chelsea superar a los Red Devils y situarse en cuarta posición. En cambio, siguen quintos, a un punto de sus rivales, sabiendo que han dejado escapar una gran oportunidad por cinco minutos de locura.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios