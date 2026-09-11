Vasiljie Adzic es hoy jugador del Sassuolo y, a las órdenes de Alberto Aquilani, está creciendo de forma vertiginosa, hasta casi hacer que la Juventus (en emergencia en el centro del campo) se arrepienta de no haber apostado de verdad por él. Entrevistado por Sassuolo Channel, el centrocampista contó todas las emociones que vivió en la Juventus de cara al próximo partido de liga, en el que se reencontrará como rival con el equipo de Luciano Spalletti.
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Adzic: «En mi debut con la Juventus, los míos estaban entre lágrimas. El gol al Inter estará para siempre en mi corazón»
PARTIDO ESPECIAL
"Será un partido muy especial para mi corazón, pero intentaré ganarles y hacer todo lo que pueda para sumar los puntos. Para eso jugamos al fútbol: para ganar".
LOS INICIOS
"En el colegio siempre me gustaba ir a hacer deporte, seguramente porque desde pequeño me emocionaba enseguida con el balón. Cuando eres pequeño y pasas toda la etapa escolar con tus amigos, es de verdad un periodo que recuerdas toda la vida. Tengo recuerdos bellísimos. Cuando eres niño siempre intentas divertirte. Tuve un entrenador con el que estuve muchos años antes de ir al otro equipo, un gran entrenador del que aprendí muchísimo. Solo puedo darle las gracias.
También tengo que darle muchísimas gracias al Buducnost porque me dio confianza y todo lo que un joven necesita. Tenía 16 años cuando jugué mi primer partido con el Buducnost e hice un grandísimo gol. Fue el 28 de agosto: lo recordaré toda la vida".
LA JUVE
"Cuando llegué a la Juventus estaba emocionado. Hice todo lo que pude para demostrar mis cualidades y ganarme esta oportunidad en Italia. Entrenar con grandes campeones es importantísimo. Tenía 18 años y aprendí muchísimo de todos los entrenadores y de todos los jugadores. La Juventus Next Gen es un sistema muy bueno, muy bien construido por el club. Muharemovic es sin duda uno de los muchos jugadores surgidos de ese proyecto".
LAS LÁGRIMAS DE LA FAMILIA EN EL DEBUT
«Mi familia estaba en el estadio cuando debuté con la Juventus. Cuando entré y luego terminó el partido vi que los dos estaban llorando. Fue un día realmente emocionante. Me dijeron que había hecho lo que siempre había soñado. En ese momento pensé en todo y entendí que había cumplido mi sueño».
El gol al Inter en el corazón
"¿El gol al Inter? Era el derbi de Italia. Marqué mi primer gol con la Juventus y lo hice contra el Inter. Fue un gol para la victoria y llevaré esa emoción conmigo durante toda la vida. El 13 de septiembre es un día especial en mi corazón"
Aquilani
"El míster tiene las ideas clarísimas, también un poco distintas respecto a lo que a menudo se ve en Italia, porque quiere jugar siempre el balón. Eso me gustó desde el primer día. Antes de llegar había hablado con Aquilani y me había explicado su sistema de juego. Me gustó y, una vez llegué, sentí enseguida su confianza. Tenemos un equipo fuerte, con jugadores realmente muy buenos. Quizá también me sorprendió un poco la calidad que tenemos. En mi opinión, podemos hacer grandes cosas juntos".
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