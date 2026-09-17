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cm grafica adzic sassuolo juve
Emanuele Tramacere

Traducido por

Adzic: «¿El gol a la Juventus? No dormí. Quizá en Turín merecía más espacio, veremos qué pasará en el futuro...»

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Fichajes
Sassuolo vs Juventus
Serie A

El centrocampista montenegrino habló de todo sobre su aventura en el Sassuolo, del gol a la Juventus y de su futuro.

Vasiljie Adzic está viviendo una auténtica explosión en Sassuolo, donde, a las órdenes de Vincenzo Aquilani, ha comenzado la temporada como titular, como protagonista y mostrando al 100 % todo su potencial también en fase ofensiva, transformándose de mediapunta puro a interior.

Entrevistado por la Gazzetta dello Sport , el centrocampista montenegrino habló del gol marcado a la Juventus en el enfrentamiento directo con el equipo que todavía es dueño de su ficha y que está alimentando muchos arrepentimientos sobre su gestión.


  • «EL PARTIDO CONTRA LA JUVE, UNA OBSESIÓN»

    "Volvamos una semana atrás. Esperaba mucho este partido. Era una obsesión, pensaba en él cada día. Estaba deseando jugarlo para demostrar mis cualidades contra uno de los clubes más grandes. Luego, cuando vi que era el 13, pensé en esta increíble coincidencia. Sentía que algo estaba en el aire... La idea del gol me rondaba por la cabeza. Sí, pensaba en ello, casi lo sentía"

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  • «NO HE DORMIDO EN TODA LA NOCHE»

    «Todavía es todo extraño. Con ellos he jugado durante dos años. Yo intento siempre ir al máximo independientemente de quién tenga delante. Luego, bueno… fue algo especial. He vuelto a ver el gol un montón de veces y prácticamente no he dormido en toda la noche. En general se duerme poco cuando juegas por la noche. Esta vez súmale la adrenalina, la emoción, sensaciones fuertes: noche casi en blanco»

  • Spalletti

    «Con Spalletti nos cruzamos antes del partido. Después de saludar a Aquilani, vino a buscarme al banquillo, fui hacia él y me felicitó por cómo he empezado la temporada. Un gesto que me produjo una enorme satisfacción y por eso se lo agradezco»

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  • «Juve, merecía más espacio»

    "Lo fundamental ahora es jugar con continuidad y en el Sassuolo he encontrado la situación adecuada para eso, así que estoy contentísimo. Siento la confianza de todos y luego ya veremos qué pasará en el futuro. Yo voy al máximo cada día. Quizá en la Juve podía haber jugado un poco más o al menos eso esperaba. Quizá también lo merecía, pero no son decisiones que me correspondan a mí, así que está bien así. En la Juventus hice varios buenos partidos; el camino que estoy haciendo, la decisión de venir al Sassuolo para tener más espacio y poder así demostrar mi valor, ha sido la elección más sensata. Ahora tengo la intención de darlo todo por este club".

  • EL SASSUOLO

    "El Sassuolo ya me quería en enero. Después también me siguieron en verano. Hay un detalle que marcó la diferencia: el director Palmieri vino a Turín para hablar conmigo y hacer una videollamada con el entrenador Aquilani, que me explicó de manera muy clara su proyecto y el papel que yo habría tenido. En ese momento la decisión fue fácil. Debo decir que el gesto de Palmieri me impresionó, no es algo que haga cualquiera".

  • PAPEL

    «¿La posición? Yo soy un 8 o un 10. Sobre todo un mediapunta, ahí es donde mejor me encuentro, pero como dice Aquilani, es el coraje lo que hace la posición».

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