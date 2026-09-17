Vasiljie Adzic está viviendo una auténtica explosión en Sassuolo, donde, a las órdenes de Vincenzo Aquilani, ha comenzado la temporada como titular, como protagonista y mostrando al 100 % todo su potencial también en fase ofensiva, transformándose de mediapunta puro a interior.

Entrevistado por la Gazzetta dello Sport , el centrocampista montenegrino habló del gol marcado a la Juventus en el enfrentamiento directo con el equipo que todavía es dueño de su ficha y que está alimentando muchos arrepentimientos sobre su gestión.



