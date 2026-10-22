El corpulento delantero ha tenido que responder a preguntas incómodas a lo largo de su carrera, ya que no todo el mundo está convencido de que un jugador con unas cualidades físicas bastante singulares haya explotado todo su potencial.

Sin embargo, Lukaku suma más de 100 goles en la Premier League, repartidos entre sus etapas en West Brom, Everton, Manchester United y Chelsea. También ha ganado dos veces la Serie A gracias a sus fructíferos pasos por Inter y Napoli.

Además, es el máximo goleador histórico de su país, con 94 tantos en 135 partidos con Bélgica, y no muestra señales de bajar el ritmo a sus 33 años. También firmó un contrato de un año con uno de los grandes del fútbol turco en el verano de 2026.

Allí también se ha encontrado con más escépticos, pues su aportación ofensiva ha sido escasa hasta ahora, pero tiene por costumbre dar la respuesta perfecta a quienes se han apresurado a darlo por acabado.