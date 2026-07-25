Advertencia oficial por el Mundial: lo ocurrido en Gran Bretaña no tiene precedentes

Según la cadena británica Sky, el jefe de policía Mark Roberts, responsable de la unidad de fútbol, afirmó que el Mundial y el consumo de alcohol asociado a él provocaron un aumento general de los incidentes denunciados.

Añadió que se registraron alrededor de 300 casos de violencia doméstica la noche del partido entre Inglaterra y Noruega, cuando se permitió que los bares permanecieran abiertos hasta las dos de la madrugada.

Las cifras mostraron que los 384 casos de violencia doméstica/familiar representan el 17 por ciento del total de 2.322 incidentes relacionados con el fútbol registrados durante el torneo.

También se contabilizaron 391 detenciones en el Reino Unido vinculadas al torneo. Los incidentes totales incluyeron 1.008 casos en locales autorizados para la venta de alcohol, la segunda cifra más alta en un torneo similar.

Roberts señaló que existe una relación directa entre la ampliación del horario de las licencias para la venta de alcohol en los partidos disputados a última hora y el aumento de los incidentes, y declaró: "Cuanto mayor es el consumo de alcohol, mayor es el problema".

Y subrayó que esto incluye también los casos de violencia doméstica/familiar.

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