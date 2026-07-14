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Adrien Rabiot asegura que Francia no tiene un plan específico contra Lamine Yamal y responde a las críticas previas sobre la joven promesa española
Las tensiones del pasado vuelven a surgir.
Antes de la semifinal del Mundial entre Francia y España en Dallas, recordaron al centrocampista francés la guerra psicológica del pasado. Los medios revivieron las semifinales de la Euro 2024, cuando Rabiot criticó a la joven promesa española al decir que «tenía que esforzarse mucho más» para llegar a una final.
Yamal respondió entonces en redes: «Muévete en silencio, habla solo cuando sea el momento de decir jaque mate», y luego marcó un gol que eliminó a Francia.
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Rabiot niega que haya un plan concreto
En su última rueda de prensa, Rabiot restó importancia a las tensiones individuales y afirmó que no hay un plan táctico para marcar al joven prodigio del Barcelona. El exjugador de la Juventus instó a sus compañeros a mantenerse alerta ante la peligrosa línea de ataque de La Roja y su capacidad para aprovechar los espacios dentro del área.
Rabiot subrayó que Francia no caerá en la trampa de obsesionarse con un solo jugador: «No hay ningún plan contra Lamine Yamal. Nos estamos centrando en la selección española, no solo en un jugador. Sabemos que son peligrosos en todos los aspectos: él, los delanteros, su posesión del balón, su capacidad para encontrar espacios cerca del área y su juego combinativo. Tenemos que estar atentos a todo eso. No debemos centrarnos solo en un individuo».
Hay mucho optimismo en el equipo.
Pese a los malos recuerdos ante España, el optimismo reina en Francia gracias a su meticulosa preparación. Rabiot afirmó que el equipo está en plena forma física y mental tras un exigente camino a semifinales.
El centrocampista pidió humildad y confianza para alcanzar la final: «Nada garantiza la victoria; eso se decidirá en el campo. Estamos concentrados, nos prepararemos bien y confiamos en nuestro recorrido. Creemos en nosotros, pero con la humildad de siempre. Queremos llegar a la final».
Preguntado de nuevo por su rivalidad con Yamal, Rabiot respondió con calma sobre sus comentarios previos: «No recuerdo exactamente esos comentarios. Pero si los dije, sería porque eso era lo que pensaba en ese momento».
- (C)Getty images
Los grandes se enfrentan por un puesto en la final
Francia busca su octava victoria seguida en un duelo de alto voltaje. Pero romper el dominio de España, que encadena 16 partidos sin perder, será muy difícil. El test en Texas pone a prueba la defensa francesa ante el motor español de Fabián Ruiz y Rodri.
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