¡Adoración al ídolo! Cómo Neymar inspira a Rodrygo, estrella del Real Madrid y de Brasil

Rodrygo se ha convertido en una fuente de inspiración. Pasó de las afueras de São Paulo al Santiago Bernabéu, con 297 partidos a sus 25 años en el equipo más importante de La Liga.

Sabe lo que significa «Power Your Fate» y quiere ayudar a las estrellas del mañana a hacer lo mismo. El fútbol brasileño siempre ha girado en torno a la expresión y el disfrute, llevando al campo la actitud desenfadada de jugar con amigos en la playa y en las calles.

Rodrygo añade que quiere ayudar a la próxima generación a asumir esa mentalidad a medida que el talento se vuelve tangible: «La hermosa historia del fútbol brasileño ha sido escrita por grandes jugadores a lo largo del tiempo. Generaciones que nos enseñaron a disfrutar del juego, a divertirnos, a jugar con el balón y a sonreír en el campo.

El fútbol brasileño siempre ha sido sinónimo de creatividad, talento y alegría, y quiero que la próxima generación mantenga ese espíritu. “Power Your Fate” me recuerda que, al unir pasión y diversión en la cancha con trabajo duro, dedicación y una mente fuerte, tenemos todo lo necesario para ganar.

«Cuando te preparas, eres disciplinado y te mantienes hidratado, tienes la confianza y la libertad para expresarte sin límites. Juega con alegría: el esfuerzo fuera del campo aumenta tu libertad dentro del juego y te permite dominar todo tu potencial».