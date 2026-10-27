¿Adónde puede ir Varela en enero? Inter, Napoli y los grandes clubes italianos, tras el máximo goleador de la Serie A: la situación con el Benfica y su precio

En verano, el Monza invirtió 2 millones de euros en él. El jugador también ha firmado un doblete en la Copa de Italia. El Benfica no tiene una opción de recompra sino un derecho de tanteo y podrá decidir si iguala las posibles ofertas, además de tener derecho al 20 % de una futura venta. A base de goles, Varela ya vale alrededor de 15 millones, pero su precio podría aumentar.





Los grandes clubes de la liga italiana le siguen la pista, pero no son los únicos. El Inter ha enviado ojeadores en varias ocasiones para seguirlo de cerca, mientras que el Napoli busca un suplente para Hojlund tras el fracaso de Lucca. También en el extranjero tiene muchos admiradores el jugador, que tiene contrato hasta 2030. Además del ya citado Benfica, que aún controla su pase, está el Arsenal, que ha sondeado al futbolista de 21 años.





Al fin y al cabo, el portugués ya ha demostrado que puede rendir bien en distintos países. Siguiendo a su padre, también futbolista, estuvo entre 2016 y 2022 en las categorías inferiores del PAOK, en Grecia. Después llegó su fichaje por el Benfica y la cesión de la pasada temporada al Gil Vicente, en la que marcó seis goles. Ahora ha explotado en la Serie A y el mercado de fichajes se anima a su alrededor.