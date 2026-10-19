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¿ADN del Barcelona en el PSG? Joan Laporta identifica similitudes entre el equipo de Luis Enrique y el icónico estilo de juego del Barça
El ADN del Barça bajo Luis Enrique
Mientras crece la expectación por el gran duelo de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en el Parque de los Príncipes, Laporta se ha detenido a reflexionar sobre la identidad táctica de su rival. El presidente del Barcelona cree que el conjunto francés ha experimentado una transformación significativa bajo la dirección de Luis Enrique, que conoce los entresijos del Camp Nou mejor que casi nadie.
«La dinámica futbolística de sus equipos tiene algo del estilo original del Barça», explicó Laporta en una entrevista con L'Equipe. El presidente también reconoció el acierto de la directiva del club parisino al apostar por el técnico español y destacó el impacto inmediato que ha tenido en el rendimiento y la identidad del equipo. «El éxito del PSG ha llegado con Enrique y ha ganado porque él le dio su personalidad. Y cuando decidió cambiar las cosas, ¡bum! Hay que reconocerle a Nasser el mérito de haber apostado por él, y también a Luis Campos», añadió el dirigente catalán.
El propio Enrique comparte esa opinión y recientemente habló de las similitudes tácticas entre los dos grandes clubes europeos. El exseleccionador de España señaló que ambos equipos dan prioridad a la presión alta y al juego de posesión, por lo que se asemejan sobre el terreno de juego. Enrique ha hablado abiertamente de su estrategia para neutralizar al adolescente prodigio Yamal: procurar que su equipo domine el balón, un principio clásico de la escuela futbolística del Barcelona que ha trasladado con éxito a la capital francesa.
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Reconciliarse con Al-Khelaifi
La relación entre el Barcelona y el PSG ha estado marcada por la tensión durante buena parte de la última década, alimentada por el traspaso récord de Neymar en 2017 y la posterior marcha de Lionel Messi a París en 2021. Sin embargo, Laporta ha indicado que las relaciones entre ambas directivas por fin se han distendido.
Describió una nueva relación de respeto mutuo entre él y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y sugirió que la etapa de amargas disputas públicas y amenazas legales ha dado paso a un diálogo más constructivo y profesional entre bastidores.
«Con Nasser, creo que puedo decir que nuestra relación es de amistad», reveló Laporta, en claro contraste con las hostilidades de la anterior directiva. «Hay mucho respeto. Gestiona de forma sensacional tanto la ECA como el PSG».
Una vara de medir para el Barcelona
Para Laporta, esta eliminatoria de la Champions League representa más que una oportunidad de alcanzar las semifinales: es una prueba «auténtica» para medir el lugar que ocupa el Barcelona revitalizado por Hansi Flick en la jerarquía mundial.
El Barcelona ha tenido un inicio fulgurante de temporada en las competiciones nacionales, pero el duelo ante el equipo parisino se considera la prueba definitiva. Laporta cree que enfrentarse a un club de la talla del PSG confirma la condición del Barcelona como referente del fútbol mundial, pese a las recientes dificultades económicas que han mermado su capacidad para competir en el mercado de fichajes.
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Laporta respalda al Barcelona antes del duelo contra el PSG
El presidente sigue confiando en la capacidad de su equipo para rendir en las grandes citas, aunque reconoce la amenaza que supone el disciplinado conjunto de Enrique. Según apuntó, el próximo partido en el Parque de los Príncipes serviría para confirmar la condición de ambos clubes como instituciones de élite.
Aunque el Barça lidera actualmente LaLiga, Laporta dedicó recientemente tiempo a defender la integridad de la competición nacional e incluso llegó a elogiar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por su resistencia frente a las presiones externas. Este énfasis en la estabilidad en el ámbito nacional parece sentar las bases de la renovada confianza del equipo en la competición europea.
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