Viernes 12 de junio, 9:42. Voy en moto y suena el teléfono. Es Igor: «Cri, ya he llegado». Yo: «¿Qué?». «¿En qué sentido?». Él: «En el sentido de que el árbitro está a punto de pitar el final. Son horas o días. Ven a casa».

Un nudo se me forma en el estómago. Cojo el coche y voy a su casa. Lo encuentro en el salón, tumbado en la cama y mirando por la ventana. Daniela nos deja solos.





«Cri, cuando suceda, quiero que hagas tres cosas por mí. La primera: recoge el sillón que me regalaste y llévalo a tu casa. Quiero que cada día recuerdes lo que hemos sido. La segunda y la tercera se quedan por ahora conmigo… Nos abrazamos y lloramos varios minutos. Estabas muy delgado; las huellas de la batalla contra ese maldito tumor se notaban en tu cuerpo. Pero nunca te rendiste: llevaste a tu pequeña al altar como un león herido, igual que en la final de ida y vuelta contra el Como: cojeando, pero presente, porque hay que resistir hasta el final».





Ahora, hermano, descansa en paz. Abraza a tu padre y, luego, busca a Miguel el Moro, a Nassi y al resto de la Curva Nord “Paradiso”, a los demás aficionados del Livorno y a todos los que te quisieron y ya no están. Mañana, desde lo alto del estadio, disfruta del homenaje que la ciudad te rendirá. Ya te echo de menos, permalosone…».