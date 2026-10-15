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¡¿Adiós, Carnicero?! Lisandro Martinez toma una decisión sobre su salida del Manchester United tras su explosivo arrebato contra la directiva de Old Trafford por la Champions League
Un arrebato desencadena conversaciones para dejar Old Trafford
Martinez ha decidido no renovar su contrato, según The Athletic, tras un llamativo ataque público al director técnico Jason Wilcox. El contrato actual del argentino, de 28 años, expira el próximo verano y, aunque el Manchester United dispone de una cláusula para ampliarlo 12 meses, el jugador no quiere que se active.
Al parecer, el club tampoco tiene claro si ejercer esa opción, lo que arroja serias dudas sobre el futuro a largo plazo del defensa. Las conversaciones para mejorar sus condiciones están estancadas desde que Martinez ganó el Mundial de 2022, y al jugador le frustra su salario en comparación con el de quienes más cobran de la plantilla.
Con una salida en verano cada vez más probable, España se perfila como su destino preferido. El Atlético de Madrid ha sido relacionado insistentemente con un posible fichaje del central tras imponerse por 2-0 al United en la Champions League en el Wanda Metropolitano.
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«Espero más de nuestro director técnico»
El bloqueo en las negociaciones contractuales llega justo después de que Martinez criticara a la cúpula del Manchester United tras la dura derrota del martes en Madrid.
«Tenemos que fichar a más jugadores para competir», Martinez declaró en la entrevista posterior al partido. «Espero más de nuestro director técnico, tengo que ser sincero».
El informe añadió que las declaraciones de Martinez no fueron una táctica calculada para forzar un traspaso. Sin embargo, su valoración sorprendentemente contundente ha causado una gran conmoción en el vestuario.
Aunque, según se informa, varios compañeros comparten sus preocupaciones sobre Wilcox y el rumbo general del club, el hecho de que expresara sus críticas públicamente generó tensiones. El momento y la forma en que hizo los comentarios sorprendieron a muchos, y al menos un jugador se enfrentó al argentino en privado.
Ratcliffe se prepara para imponer sus normas
La directiva del United no dejará pasar lo ocurrido. El copropietario Sir Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y Wilcox estuvieron en la capital española y presenciaron tanto la derrota como sus posteriores repercusiones. Se espera que los tres sancionen al defensa, previsiblemente con una multa cuantiosa.
Tras la oleada de críticas, Martinez intentó limitar los daños en las redes sociales a última hora de la noche del miércoles. En Instagram, el defensa insistió en que sus palabras surgieron de «la rabia y la frustración» por el resultado. Afirmó que su objetivo último es ver al club competir por los grandes títulos y respaldó públicamente al entrenador Michael Carrick.
Pese a la tardía aclaración, el daño parece estar hecho. El resultado en Madrid supuso el quinto partido consecutivo del United sin ganar entre todas las competiciones, lo que aumenta la presión sobre una plantilla dividida.
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Un tenso regreso a Carrington
Está previsto que la plantilla del United vuelva a entrenarse el jueves por la mañana tras un día libre. Se espera que la cúpula del club aborde entonces formalmente la conducta de Martinez. La directiva debe decidir con rapidez una sanción adecuada para restablecer el orden y mantener la armonía en el vestuario.
La atención se centra ahora en si Carrick dejará fuera al defensa para la crucial visita del domingo al Leeds United en Elland Road, en la Premier League. Con el ambiente tenso y el equipo inmerso en una pésima racha de resultados, el entrenador afronta un importante dilema a la hora de elegir la alineación mientras intenta enderezar el rumbo.
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