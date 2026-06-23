¿Adiós al FC Bayern de Múnich? Harry Kane envía una señal muy positiva al FCB

Según estas informaciones, Kane, cuyo contrato en la Säbener Straße se extiende hasta el 30 de junio de 2027, quiere jugar en cualquier caso con el campeón alemán la próxima temporada. El Barça, por su parte, no tiene intención de dar más pasos para fichar al jugador de 32 años.

Tras la salida gratuita de Robert Lewandowski, el Barcelona busca un nuevo delantero centro. El favorito era Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, pero los rojiblancos no piensan dejarlo marchar. Las ofertas del Barça y del Real Madrid fueron rechazadas.