Según el periódico catalán Sport, el delantero de la selección inglesa ha comunicado al FC Barcelona, que está interesado en él, que no piensa cambiar de equipo en el próximo mercado de fichajes de verano.
Traducido por
¿Adiós al FC Bayern de Múnich? Harry Kane envía una señal muy positiva al FCB
Según estas informaciones, Kane, cuyo contrato en la Säbener Straße se extiende hasta el 30 de junio de 2027, quiere jugar en cualquier caso con el campeón alemán la próxima temporada. El Barça, por su parte, no tiene intención de dar más pasos para fichar al jugador de 32 años.
Tras la salida gratuita de Robert Lewandowski, el Barcelona busca un nuevo delantero centro. El favorito era Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, pero los rojiblancos no piensan dejarlo marchar. Las ofertas del Barça y del Real Madrid fueron rechazadas.
- Getty Images Sport
El Bayern quiere renovar anticipadamente el contrato de Kane
El Bayern quiere ampliar el contrato de Kane más allá de 2027. Varios directivos del FCB han expresado su deseo de renovar anticipadamente el contrato del jugador de 32 años, y el propio Kane no se opone a quedarse.
La pasada temporada marcó 61 goles en 51 partidos oficiales y aportó siete asistencias.