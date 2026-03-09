adidas nos trae una gran dosis de nostalgia futbolística de los 90 con las nuevas botas Predator EQT

La última de una serie de reediciones increíblemente geniales, adidas ha lanzado las Predator EQT, un homenaje a la era adidas Equipment, sinónimo absoluto de la estética del fútbol de principios de los 90.

Con un diseño muy limpio, tres rayas plateadas metalizadas resaltan sobre una base negra intensa, con el inconfundible verde de la marca adidas Equipment formando un borde a su alrededor. El aspecto fundamentalmente sencillo se realza con un patrón abstracto plateado en la parte delantera del pie, con ese mismo color verde en la suela. El emblemático logotipo de la franquicia aparece en el talón y en la lengüeta plegable, junto con las palabras «EQT 1991».