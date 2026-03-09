Goal.com
Krishan Davis

Traducido por

Adidas lanza una reedición de la icónica camiseta visitante de la selección estadounidense de 1994, con Alexi Lalas como modelo

Adidas ha vuelto a la Copa del Mundo de 1994 y nos ha puesto en ambiente para la edición de 2026 con una camiseta inspirada en el icónico look de la selección estadounidense de la última vez que se celebró el torneo en Estados Unidos.

  • adidas se suma a la acción previa al Mundial

    El reloj sigue corriendo hacia el gran evento de este verano, en el que Estados Unidos volverá a asumir las funciones de anfitrión junto con México y Canadá. Puede que Nike sea el proveedor oficial de la equipación de la selección estadounidense en esta ocasión, pero adidas claramente quiere participar en la acción y se ha sumado al entusiasmo previo al torneo lanzando una nueva versión de la famosa camiseta visitante de 1994 que fabricaron, bautizándola como la camiseta U.S. Denim Jersey.

    Un guiño a un clásico de la selección estadounidense de fútbol masculino

    La camiseta presenta el mismo inconfundible efecto de denim lavado, estrellas blancas dispersas y llamativos detalles rojos en el cuello y las mangas que tenía el icónico original, aparentemente inspirándose en la estética de los años 90 y la moda urbana moderna. La principal diferencia con respecto a la camiseta visitante de 1994 es que no lleva el escudo de la federación en el pecho.

  • Homenaje al fútbol estadounidense

    Aunque adidas no ha dicho explícitamente que se trate de una reproducción de la camiseta visitante de 1994, el momento en que se lanza al mercado, tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, permite sacar conclusiones. El exjugador de la selección estadounidense Alexi Lalas, que participó en la Copa del Mundo de 1994 y vistió la camiseta original, es uno de los modelos que lucen la nueva colección.

    «Con la camiseta U.S. Denim, nos propusimos capturar el lado del fútbol estadounidense que siempre ha sido distintivo y original», dijo el director de diseño de adidas Football, Inigo Turner, en el lanzamiento. «Este diseño se inclina por ese espíritu con gráficos atrevidos, colores audaces y la creencia de que el juego aquí debe verse y sentirse como si perteneciera a la gente».

    Una colección inspirada en Estados Unidos

    La camiseta está confeccionada con un tejido ligero de alto rendimiento que ofrece comodidad, libertad de movimiento y versatilidad. Una sudadera de estilo universitario con rayas en las mangas y pantalones cortos, y una gorra con el mismo estampado de estrellas y toques de color rojo completan la colección, que estará disponible a partir del 10 de marzo en adidas.com/us y en tiendas seleccionadas.

