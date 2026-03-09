Adidas lanza una reedición de la icónica camiseta visitante de la selección estadounidense de 1994, con Alexi Lalas como modelo

Aunque adidas no ha dicho explícitamente que se trate de una reproducción de la camiseta visitante de 1994, el momento en que se lanza al mercado, tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, permite sacar conclusiones. El exjugador de la selección estadounidense Alexi Lalas, que participó en la Copa del Mundo de 1994 y vistió la camiseta original, es uno de los modelos que lucen la nueva colección.

«Con la camiseta U.S. Denim, nos propusimos capturar el lado del fútbol estadounidense que siempre ha sido distintivo y original», dijo el director de diseño de adidas Football, Inigo Turner, en el lanzamiento. «Este diseño se inclina por ese espíritu con gráficos atrevidos, colores audaces y la creencia de que el juego aquí debe verse y sentirse como si perteneciera a la gente».