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adidas Ice Cold Precision packadidas
Krishan Davis

Traducido por

adidas lanza una nueva colección de botas de fútbol lista para la recta final de la temporada, con los modelos Predator, F50 y Copa luciendo nuevos y atrevidos diseños

adidas ha lanzado una nueva colección de botas de lo más llamativa, lista para la recta final de la temporada, con nuevos diseños para sus gamas Predator, F50 y Copa. Con la cuenta atrás para el Mundial de 2026 ya en marcha, es probable que este sea el último lanzamiento del gigante alemán de la ropa deportiva durante la temporada regular.

  • adidas lanza la colección «Ice Cold Precision»

    La colección «Ice Cold Precision» de adidas presenta nuevas combinaciones de colores para sus tres líneas estrella de cara a la recta final de la temporada, con tonos grises plateados y llamativos matices de azul, para que sus deportistas se mantengan frescos a medida que la temperatura va subiendo en las últimas semanas de la temporada 2025-26.

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    • Anuncios
  • adidas Predator Ice Cold Precisionadidas

    Los nuevos Predators, con un estilo genial

    La nueva versión de las Predator se presenta en un tono gris claro gélido, con la emblemática lengüeta plegable y tres rayas con detalles en azul y verde neón que las bordean, en el talón y en el logotipo. La bota cuenta con toda la tecnología de última generación que cabría esperar, incluida la parte superior de malla NANOSTRIKE+ rediseñada para una precisión de golpeo óptima, la suela STRIKEFRAME para una tracción superior y la placa POWERSPINE integrada en la suela para mayor estabilidad.

  • El F50 se tiñe de azul

    En el nuevo diseño de las F50 se aprecian guiños a esa combinación de colores: la bota de velocidad se presenta en azul eléctrico y las tres rayas lucen ese mismo verde deslumbrante. La parte superior FIBRETOUCH ofrece sujeción y ligereza, mientras que la textura SPRINTWEB garantiza un control del balón impecable.

    Por su parte, las Copa llegan en una limpia combinación de colores plateados, con las tres rayas y otros detalles en blanco.

  • F50 Ice Cold Precision packadidas

    F50 contra Predator

    La campaña promocional cuenta con la participación de los deportistas Predator Jude Bellingham, Aitana Bonmati y Raphinha, mientras que Lionel Messi, Lamine Yamal y Trinity Rodman representan a la F50, en un momento en el que adidas sigue animando a los futbolistas a elegir entre sus dos principales líneas de productos.

    El pack «Ice Cold Precision» estará disponible a partir del 30 de marzo en adidas y en tiendas seleccionadas.

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