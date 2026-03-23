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adidas lanza una nueva colección de botas de fútbol lista para la recta final de la temporada, con los modelos Predator, F50 y Copa luciendo nuevos y atrevidos diseños
adidas lanza la colección «Ice Cold Precision»
La colección «Ice Cold Precision» de adidas presenta nuevas combinaciones de colores para sus tres líneas estrella de cara a la recta final de la temporada, con tonos grises plateados y llamativos matices de azul, para que sus deportistas se mantengan frescos a medida que la temperatura va subiendo en las últimas semanas de la temporada 2025-26.
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Los nuevos Predators, con un estilo genial
La nueva versión de las Predator se presenta en un tono gris claro gélido, con la emblemática lengüeta plegable y tres rayas con detalles en azul y verde neón que las bordean, en el talón y en el logotipo. La bota cuenta con toda la tecnología de última generación que cabría esperar, incluida la parte superior de malla NANOSTRIKE+ rediseñada para una precisión de golpeo óptima, la suela STRIKEFRAME para una tracción superior y la placa POWERSPINE integrada en la suela para mayor estabilidad.
El F50 se tiñe de azul
En el nuevo diseño de las F50 se aprecian guiños a esa combinación de colores: la bota de velocidad se presenta en azul eléctrico y las tres rayas lucen ese mismo verde deslumbrante. La parte superior FIBRETOUCH ofrece sujeción y ligereza, mientras que la textura SPRINTWEB garantiza un control del balón impecable.
Por su parte, las Copa llegan en una limpia combinación de colores plateados, con las tres rayas y otros detalles en blanco.
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F50 contra Predator
La campaña promocional cuenta con la participación de los deportistas Predator Jude Bellingham, Aitana Bonmati y Raphinha, mientras que Lionel Messi, Lamine Yamal y Trinity Rodman representan a la F50, en un momento en el que adidas sigue animando a los futbolistas a elegir entre sus dos principales líneas de productos.
El pack «Ice Cold Precision» estará disponible a partir del 30 de marzo en adidas y en tiendas seleccionadas.