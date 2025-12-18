Adidas anuncia nuevas botas F50 que rinden homenaje al crack del Liverpool Mohamed Salah antes de la Copa África
Un tributo dorado a un icono egipcio
Confeccionada como una F50 Elite FG a medida, la bota ha sido producida para destacar la influencia duradera de Salah a nivel de club e internacional. Adidas la describe como un intento de “inmortalizar” a un jugador que se ha convertido en un ícono global. El lenguaje visual de la nueva bota se basa en gran medida en el patrimonio egipcio, con referencias sutiles pero deliberadas a simbolismo antiguo entrelazado en todo el diseño. Una parte superior blanca y limpia forma la base, mientras que los detalles en tonos arena evocan paisajes desérticos y motivos jeroglíficos asociados con el pasado largo y rico de Egipto.
Los acentos dorados proporcionan un sentido de prestigio, con las Tres Rayas de adidas corriendo a lo largo del lado lateral en tonos metálicos, complementadas por un logotipo F50 dorado. Una segunda marca blanca F50 aparece en la parte delantera, mientras que la lengüeta está acabada en blanco con detalles dorados, culminando en una estética que es discreta pero llamativa. El equilibrio entre el minimalismo y el simbolismo audaz está destinado a reflejar a un jugador que combina eficiencia implacable con influencia estelar global.
- adidas
Salah de nuevo en el centro de atención en Anfield
El lanzamiento de las botas coincide con un período turbulento pero, en última instancia, tranquilizador en la carrera de Salah en el Liverpool. El jugador de 33 años regresó recientemente a la acción después de un breve pero intenso período de tensión tras el empate de los Reds con el Leeds United a principios de este mes. En comentarios sinceros después del partido, Salah sugirió que se sintió "abandonado" tanto por el club como por el entrenador en jefe Arne Slot, comentarios que generaron un amplio debate y alimentaron las especulaciones sobre su futuro. La situación se agravó cuando fue omitido del viaje del Liverpool a la Champions League contra el Inter, lo que provocó rumores de una posible salida en enero. Esos temores se disiparon el pasado fin de semana cuando Salah fue restituido al once titular contra el Brighton. Hizo un impacto inmediato, proporcionando la asistencia para el segundo gol de Hugo Ekitike mientras el Liverpool aseguraba una victoria vital en la liga, subrayando su continua importancia para el equipo.
Tras el regreso de Salah a la acción, Slot había dicho a Sky Sports: "Creo que fue una amenaza. La primera pelota que tocó, casi hizo una asistencia para Mac Allister. Estaba constantemente involucrado en el hecho de que teníamos a Mo. Es agradable verlo pero no es una sorpresa. Fue una decisión fácil incluirlo en el equipo. He dicho muchas veces antes que lo que se ha dicho entre nosotros se quedará entre nosotros. Lo necesitábamos y asistió para el 2-0, lo cual es bueno para nosotros. Hemos estado tantas veces esta temporada en el lado equivocado de la batalla a balón parado. Se va al AFCON y eso significa para nosotros otro jugador menos. Esto es lo que sabíamos antes de que comenzara la temporada. Esperemos que uno o dos jugadores puedan regresar de una lesión."
La AFCON y la cuestión del futuro
Mientras Salah se prepara para viajar a Marruecos con la selección nacional de Egipto, las preguntas sobre su futuro a largo plazo siguen sin resolverse. A pesar de haber firmado una extensión de dos años con el Liverpool la temporada pasada, el delantero nunca ha descartado completamente el interés de la Liga Pro de Arabia Saudita, donde los clubes han estado monitoreando su situación de cerca durante más de un año. A los 33 años, Salah se acerca a las etapas finales de su carrera, y la atracción de un movimiento lucrativo al Medio Oriente sigue siendo una posibilidad realista. Su valor comercial sería enorme, potencialmente reflejando el impacto que Cristiano Ronaldo ha tenido desde que se unió al Al-Nassr.
Sin embargo, el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk expresó su deseo de que Salah continúe en Anfield. Hablando con los reporteros después del partido, el holandés dijo: "Por supuesto que hablo con él. Hablo de todo con él. Por supuesto, le he dicho que quiero que se quede. El resto no te lo voy a contar. Le deseo todo lo mejor y que regrese, ojalá. No tengo control sobre eso. Es uno de los líderes. Me encantaría tenerlo alrededor porque es uno de los líderes. Pero obviamente el hecho es que va a la Copa Africana de Naciones. Le deseo absolutamente todo lo mejor. Estaremos en contacto durante los próximos días y semanas, siempre lo estamos. Y luego, veamos".
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
Sin embargo, por ahora, no se ha tomado una decisión final. Mucho puede depender de la dirección que tome el propio Liverpool bajo Slot y de si el club considera a Salah como central para sus planes más allá del ciclo actual. Habiendo ya consolidado su estatus como el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League para un solo club, su legado en Anfield está asegurado independientemente de lo que venga después.