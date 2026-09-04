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«¡Adáptate al frío!»: Alexis Sanchez cuenta con respaldo para brillar en la MLS con el Montreal, mientras Bacary Sagna explica por qué más jugadores deberían buscar la experiencia de Canadá
Exestrella del Barcelona y del Arsenal, en Norteamérica
Alexis ha llevado una vida bastante nómada desde que fracasó tras su sonado fichaje por Old Trafford en enero de 2018. Solo disputó 45 partidos con el United antes de marcharse al Inter, inicialmente cedido.
Una etapa en el Marsella y su regreso al Udinese quedaron entre medias de una segunda etapa en Milán, antes de pasar la temporada 2025-26 en España con el Sevilla. Al margen de su etapa de 18 goles en Francia, al jugador de 37 años le ha costado encontrar el gol últimamente.
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¿Será Alexis la estrella del Montreal en la MLS?
La esperanza es que, en el ocaso de su carrera, recupere una chispa perdida en suelo canadiense. Sagna espera que así sea, y el exinternacional francés explicó a GOAL qué puede esperar Alexis en Montreal y por qué la MLS debería estar encantada de contar con otra superestrella global.
Sagna, que hablaba en nombre de BetVictor Online Casino, dijo: «¡Primero tendrá que adaptarse al frío! Créeme, hace frío. Pero Alexis Sanchez es un jugador top. Ya he recibido algunos comentarios y la gente quedó impresionada en su primera sesión, podían ver la diferencia de calidad, podían ver por qué es Alexis Sanchez.
«Creo que es muy importante para él volver a disfrutar del fútbol y mostrar por qué rindió en el Arsenal, por qué estuvo en algún momento entre los 20 mejores jugadores del mundo. La MLS se dará cuenta pronto porque es un jugador top y me alegra verle jugar en Montreal y ojalá tenga un gran impacto».
Por qué Canadá es un gran lugar para jugar y vivir
Sagna se incorporó al Montreal en 2018, después de pasar por el Manchester City y el Benevento, y disfrutó muchísimo de su temporada y media en la MLS. Recomendaría a cualquiera seguir un camino similar.
Las brillantes luces de Nueva York, Miami y Los Ángeles tienen un atractivo evidente para jugadores de todo el planeta, pero Sagna dijo, al ser preguntado por su experiencia en Canadá: «La calidad de vida es muy buena. Creo que el ecosistema está hecho para una gran vida familiar. Es un país increíble.
»Viví allí durante tres años. Es un país muy equilibrado, tienes las estaciones y la gente vive bien. Yo estaba en Montreal, una ciudad preciosa. Tiene un aspecto europeo con infraestructura de EE. UU. Incluso el invierno, quiero decir, me encanta el sol, pero disfruté del invierno allí porque podía ir a caminar durante dos horas sobre la nieve en el parque con un chocolate caliente y eso te centraba. Creo que hoy en día no hay muchos lugares así en el mundo en el que vivimos.
»Está entre los mejores lugares para vivir. Montreal estuvo en algún momento entre los cinco mejores lugares para vivir del mundo. Es divertido, el ambiente es bueno, la gente es feliz y es un país bonito. Además, la gente habla ambos idiomas, francés e inglés, y también tienes una gran comunidad española por estar en Norteamérica».
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Alexis, ahora rival del icono del Inter Miami Messi
Alexis firmó un contrato de dos años con Montreal cuando se incorporó al club en agosto de 2026. Ese acuerdo le dará tiempo para asentarse y ofrecer el tipo de rendimiento que ha convertido a su excompañero en el Barcelona Messi en una impresionante historia de éxito en Estados Unidos.
Recientemente pudo comprobar de cerca lo productivo que sigue siendo el GOAT argentino, con el incombustible jugador de 39 años marcando cuatro de los siete goles del Inter Miami en su contundente victoria sobre un rival canadiense en el Nu Stadium.
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