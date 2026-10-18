Spalletti, pero no solo él. Entre los entrenadores que atraviesan dificultades en este inicio de temporada también está Massimiliano Allegri, que desde su llegada al banquillo del Napoli todavía no ha encontrado la fórmula para sacar el máximo partido al equipo. En la última jornada de liga, el Napoli perdió por sorpresa ante el Venezia, último clasificado. Las críticas se centran en el juego que propone Allegri, a menudo considerado demasiado defensivo y con poca iniciativa.
Adani sobre Allegri: «Siete años sin carrera, ¿De Laurentiis no lo sabía?»
- AFP
LAS PALABRAS DE ADANI SOBRE ALLEGRI
Al analizar el inicio de temporada del Napoli, Lele Adanihabló así del trabajo de Allegri en los últimos años: «Desde 2019, la no carrera de Allegri está en entredicho. Durante siete años, y este es el octavo, no ha logrado ejercer su profesión como exigen los tiempos actuales para mantener plantillas de primer o segundo puesto; él siempre ha terminado tercero. No ha llevado a cabo su trabajo de forma adecuada en relación con la calidad de la plantilla a su disposición. El trabajo realizado hasta 2019 no debe ponerse en duda, pero ahora ya no puede ser el entrenador que dirija a un gran equipo como Juventus, Milan o Napoli si quieren mantenerse a un nivel acorde con su historia. Eso lo dice el campo, no yo. Entre el final de la temporada pasada y el inicio de esta ha acumulado 10 derrotas en los últimos 20 partidos; quien lo eligió debería haber sabido valorar ciertas cosas».
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