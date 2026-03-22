Adani: «Gasperini se merece respeto y explicaciones; la Roma tiene que tener las pelotas de decir las cosas como son»

Al analizar las posibles tensiones entre Gasperini y la Roma, Lele Adani comentó así la situación desde los estudios de La Domenica Sportiva: «Me parece que la Roma ha ido conociendo a Gasperini a lo largo de la temporada, y por eso han surgido tensiones y problemas. Pero Gasperini es un entrenador que se hace valer; durante meses ha ido al encuentro del club. Ahora, sin embargo, han llegado a un punto en el que ha dado más de lo que ha recibido para alcanzar el objetivo. Es uno de los entrenadores más revolucionarios de los últimos 10 años y el club lo eligió por eso, así que creo que, además de respeto, también merece una aclaración por parte de la propiedad; de lo contrario, este proyecto nunca despegará. ¿Se cansará? No lo sé, mucho dependerá de las respuestas que le dé el club».



