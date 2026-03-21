Adani: «El italiano se burla de los árbitros y se ríe de ellos. Baldini es la estrella; De Zerbi, Maresca, Xavi y Thiago Motta son los mejores»

En declaraciones al Corriere Fiorentino, Adani dijo:





FIORENTINA-INTER – «¿Qué espero del partido en el Franchi? Que el reciente bajón del Inter se traduzca en una atención redoblada y en una reivindicación de su estatus. De la Fiorentina, en cambio, espero la segunda parte del partido que jugó contra el Milan: ahí vi lo mejor, es decir, atención, valentía y ocasiones de gol. La Fiorentina ha subestimado los problemas y ha pensado que la construcción del equipo bastaría para hacer el trabajo. Tengo estima por Pioli, pero para los proyectos no bastan las palabras. ¿De Zerbi? Me alegraría que eligiera el camino viola, pero creo que será difícil. Los mejores son él, Maresca, Xavi y Thiago Motta. Thiago es otro al que no se le ha dado tiempo, pero es un visionario».





EL MOMENTO DEL FÚTBOL ITALIANO – «Al italiano le divierte más el lío arbitral, nos gusta la burla, el atajo, y en esto también tiene responsabilidad la información. En el campo, el balón va lento, se simula y se pierde tiempo sin jugar un fútbol libre y sin complejos. Construimos una narrativa falsa, mientras el mundo avanza rápido y lanza talentos como Lennart Karl del Bayern, de 18 años. La luz azul es Silvio Baldini en la Sub-21: el hombre libre dentro del sistema; a veces, la magia ocurre».