Daniele Adani ha hablado con los principales diarios de Florencia sobre el partido entre dos de sus antiguos equipos (la Fiorentina y el Inter, precisamente), sobre la difícil situación actual del fútbol italiano en Europa y sobre la temporada que está llegando a su fin. Estas son las palabras del exdefensa, ahora comentarista.
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Adani: «El italiano se burla de los árbitros y se ríe de ellos. Baldini es la estrella; De Zerbi, Maresca, Xavi y Thiago Motta son los mejores»
En declaraciones al Corriere Fiorentino, Adani dijo:
FIORENTINA-INTER – «¿Qué espero del partido en el Franchi? Que el reciente bajón del Inter se traduzca en una atención redoblada y en una reivindicación de su estatus. De la Fiorentina, en cambio, espero la segunda parte del partido que jugó contra el Milan: ahí vi lo mejor, es decir, atención, valentía y ocasiones de gol. La Fiorentina ha subestimado los problemas y ha pensado que la construcción del equipo bastaría para hacer el trabajo. Tengo estima por Pioli, pero para los proyectos no bastan las palabras. ¿De Zerbi? Me alegraría que eligiera el camino viola, pero creo que será difícil. Los mejores son él, Maresca, Xavi y Thiago Motta. Thiago es otro al que no se le ha dado tiempo, pero es un visionario».
EL MOMENTO DEL FÚTBOL ITALIANO – «Al italiano le divierte más el lío arbitral, nos gusta la burla, el atajo, y en esto también tiene responsabilidad la información. En el campo, el balón va lento, se simula y se pierde tiempo sin jugar un fútbol libre y sin complejos. Construimos una narrativa falsa, mientras el mundo avanza rápido y lanza talentos como Lennart Karl del Bayern, de 18 años. La luz azul es Silvio Baldini en la Sub-21: el hombre libre dentro del sistema; a veces, la magia ocurre».
En declaraciones a *La Repubblica*, añadió:
FIORENTINA-INTER – «Me gustaría ver a una Fiorentina al completo que lleve la iniciativa del partido, motivada por los últimos resultados, que respete al rival pero que saque a relucir su orgullo y su coraje. Este es un equipo que nunca ha empezado la temporada. Lleva meses arrastrando un mal comienzo y, cuando te encuentras en una situación que no esperas, resulta difícil recuperar la unidad. Vanoli ha hecho un trabajo acorde con el objetivo. He valorado sobre todo el aspecto mental y físico: cuando luchas por la permanencia se necesitan piernas, determinación y garra. Para los viola, el objetivo principal debe ser mantenerse en la Serie A. Luego, en los cuartos contra el Palace, se puede pasar en pocas semanas de la euforia a la depresión. Yo viviría la copa como un pequeño peldaño que hay que subir. Ahora, sin embargo, todo debe ponerse al servicio de la permanencia. Hoy, para la Fiorentina, es una cuestión de vida o muerte».
LA PRÓXIMA FIORENTINA – «De Paratici espero cuatro o cinco titulares en todas las líneas. Se necesitan jugadores con coraje, ritmo y humildad para una Fiorentina moderna. Florencia es para mí única e inimitable, ahora como entonces. Es un lugar donde quien ha vivido allí siente unas vibraciones irrepetibles. Florencia es un ejercicio del hombre para la vida».