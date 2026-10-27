¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Adani cronaca rai
Emanuele Tramacere
Traducido por

Adani: «Amorim es un técnico de primer nivel y rompe con la propuesta obsoleta de Allegri. Que el Milan evite los errores de la Juventus»

AC Milán
Juventus
R. Amorim
M. Allegri
D. Adani

Pese a las grandes dificultades provocadas por las lesiones, el Milan está firmando una temporada liguera de primerísimo nivel: todavía no ha sufrido ninguna derrota, suma 3 empates y 5 victorias y está a solo 4 puntos del líder, el Inter.

Todo ello gracias al trabajo de Ruben Amorim, que, pese a estos resultados, sigue sometido a una gran presión por parte de la afición del Milan. Quien salió ayer en defensa del entrenador portugués fue Lele Adani, que, ante los micrófonos de su programa Viva el Futbol, pidió paciencia con un técnico al que definió como «de nivel absoluto».

  • EL ENTRENADOR ADECUADO TRAS EL «OBSOLETO» ALLEGRI

    "Creo que este equipo, que aún está por descifrar, por fin ha encontrado al entrenador adecuado para romper claramente con el pasado, caracterizado por una propuesta futbolística ya obsoleta y que ya no se adapta a los tiempos actuales, como la de Allegri. Me parece que también se ha sido claro en este punto al hablar muy bien de las ideas futbolísticas de Amorim"

  • Que los aficionados tengan paciencia

    «Lo que me gustaría seguir viendo es un progreso constante, y ese es el principal objetivo, aunque pido a los aficionados que tengan un poco de paciencia. ¿Saben por qué? Porque la paciencia, la confianza y el tiempo también hay que merecerlos en el campo.

    Hace unas semanas oí decir que la confianza hay que ganársela; y resulta curioso si pensamos que, en contraste, hay quien ha tenido tiempo sin límites... O mejor dicho, lo tiene desde hace nada menos que siete años y sigue gozando de confianza y de enormes inversiones, probablemente sin haber hecho nada para merecerlo de verdad».

  • En Milanello no se le da tiempo a nadie.

    «Por el contrario, a quien llega a Milanello, y pienso en el tiempo que le faltó incluso a Fonseca, o a Conceicao, que había ganado un trofeo y disputado otra final antes de ser destituido, o también a Allegri, ratificado hasta el último minuto pese a no haber logrado la clasificación para la Champions, no se le concede nada»

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • EVITAR LOS ERRORES DE LA JUVE

    «Yo digo: evitemos repetir los errores que ha cometido en estos años la Juventus, donde se cambiaba continuamente sin conseguir nada. Pido a los aficionados del Milan y a sus propietarios que tengan paciencia con Ruben Amorim, porque su idea de fútbol, la cultura de trabajo que transmite y su capacidad para llegar a la mente, al corazón y a las cualidades de los jugadores son de primerísimo nivel».

  • «Hay que tener la fuerza para crecer dentro de una idea de fútbol que debe reconocerse como acertada. No se trata tanto del sistema de juego como de la implicación: pensemos en decisiones como la de alinear a dos laterales y aprovechar a Bartesaghi, sobre todo por su proyección ofensiva. Amorim está intentando sacar el máximo partido posible a una plantilla en la que se ha invertido mucho, incluido ese delantero centro que, lo repito, es un jugador extraordinario y del que esperamos que vuelva pronto a demostrarlo sobre el terreno de juego».

Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

28 oct 2026

BOL

BOL

GEN

GEN

Serie A

28 oct 2026

JUV

JUV