¿Adama Traoré en la NFL? A la estrella del West Ham le dicen que parece «un culturista en miniatura», mientras el entrenador asistente explica la prohibición de levantar pesas impuesta al extremo
Un jugador de la Premier League con el físico de una estrella de la NFL
La evolución física de Traoré ha sido un tema recurrente en el fútbol europeo, pero su reciente fichaje por el West Ham ha avivado el debate. Mientras que la mayoría de los deportistas de élite recurren al entrenamiento de resistencia para desarrollar la potencia necesaria para la máxima categoría del fútbol inglés, la hipertrofia natural de Traoré es tan pronunciada que se considera que seguir entrenando en el gimnasio podría suponer un obstáculo. Esto ha dado lugar a una «prohibición formal de levantar pesas» destinada a preservar la agilidad del extremo y garantizar que su considerable masa muscular no comprometa su aceleración récord y su velocidad máxima.
Jemez sobre los «culturistas en miniatura»
Jemez, que actualmente ejerce de segundo entrenador de Nuno Espírito Santo en el West Ham, ofreció una descripción muy gráfica del físico atípico del español, señalando que destaca incluso en una liga repleta de atletas de alto nivel. «Tiene un físico que no es el típico de un futbolista. Se parece más a un jugador de la NFL; parece un culturista en miniatura», declaró Jemez a Cadena SER. Aunque reconoció la enorme potencia del extremo, Jemez destacó la importancia de la habilidad técnica frente a la fuerza bruta: «La capacidad física es importante, pero lo importante es el balón. Prefiero jugadores que sepan jugar al fútbol. Cuando la capacidad física cobra importancia, aún así hay que ser bueno con el balón. Creo que los jugadores tienen que jugar al fútbol, y todo lo demás es un plus».
La aplicación por parte de Nuno de la política de «prohibición de ir al gimnasio»
Los estrictos protocolos del entrenador del West Ham, Nuno Espírito Santo, respaldan las observaciones técnicas de Jemez. Habiendo entrenado a Traoré anteriormente en el Wolverhampton, Nuno es muy consciente de que la genética del jugador de 30 años desafía los principios de la ciencia deportiva convencional. «Es increíble; es genética», explicó Nuno al confirmar la prohibición. «Ya le he dicho que no puede ir [al gimnasio]. Es algo de lo que tiene que darse cuenta: que ya está levantando demasiado peso. Ya tiene suficiente peso. Hará trabajo preventivo en el gimnasio, pero no levantará pesas pesadas».
Encontrar el equilibrio entre potencia y rendimiento
Traoré debe adaptar sus excepcionales cualidades físicas al sistema táctico de Nuno para poder ser titular habitual. A pesar de su reputación de «bestia», el extremo ha jugado principalmente como suplente de impacto, y le ha costado hacerse un hueco en el once inicial en sustitución de Jarrod Bowen y Crysencio Summerville. Traoré debe demostrar que su régimen «sin pesas» le ha preparado para la apretada agenda del West Ham, que se prepara para enfrentarse al Manchester City y al Aston Villa en la Premier League antes del parón internacional.
