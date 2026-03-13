¿Adama Traoré en la NFL? A la estrella del West Ham le dicen que parece «un culturista en miniatura», mientras el entrenador asistente explica la prohibición de levantar pesas impuesta al extremo

Jemez, que actualmente ejerce de segundo entrenador de Nuno Espírito Santo en el West Ham, ofreció una descripción muy gráfica del físico atípico del español, señalando que destaca incluso en una liga repleta de atletas de alto nivel. «Tiene un físico que no es el típico de un futbolista. Se parece más a un jugador de la NFL; parece un culturista en miniatura», declaró Jemez a Cadena SER. Aunque reconoció la enorme potencia del extremo, Jemez destacó la importancia de la habilidad técnica frente a la fuerza bruta: «La capacidad física es importante, pero lo importante es el balón. Prefiero jugadores que sepan jugar al fútbol. Cuando la capacidad física cobra importancia, aún así hay que ser bueno con el balón. Creo que los jugadores tienen que jugar al fútbol, y todo lo demás es un plus».