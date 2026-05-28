Tuchel confirmó la lista definitiva para el torneo de Norteamérica y Wharton se quedó fuera. El exjugador del Blackburn Rovers ha sido una revelación en el Crystal Palace y clave en su triunfo en la Conference League, pero su rendimiento en la liga no bastó para convencer al seleccionador de los Tres Leones, que optó por mediocampistas con más experiencia.

Tras la histórica victoria del Palace en la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano en Leipzig, Wharton, maduro pese a su edad, aceptó la decisión: «Eso es parte del fútbol. Nunca fue una garantía que fuera a ir. Lo sabía», declaró en rueda de prensa.