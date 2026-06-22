El exentrenador del Brighton, De Zerbi, mantuvo a los Spurs en la máxima categoría tras responder a una llamada de socorro a finales de marzo. Tomó el relevo de Thomas Frank e Igor Tudor, que habían perdido el control del equipo.

El enigmático italiano se puso manos a la obra para devolver el orgullo al grupo, exigiendo el 100 %. Los nervios duraron hasta la última jornada, pero el equipo se salvó.

Ya se planifica el mercado de fichajes de verano, y los Spurs saben que la primera jornada de la temporada 2026-27 los llevará a Brentford, a pocos kilómetros. Para entonces, la plantilla podría haber sufrido una profunda renovación.