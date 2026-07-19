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Oliver Maywurm

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¡Acusaciones explosivas! Gran revuelo por el supuesto inminente fichaje de Mohamed Salah por un equipo turco

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El fichaje de la exestrella del Liverpool Mohamed Salah por el Besiktas se ha frustrado, al menos por ahora. Así lo ha confirmado el presidente del club turco de primera división.

Aunque Salah, libre de traspaso desde el 1 de julio, aceptó inicialmente la transferencia, «más tarde, cuando los medios informaron que el traspaso estaba cerrado, su agente subió su comisión al 35 %», explicó el presidente del Beşiktaş, Serdal Adali, en winwin.com.

  • Adali acusó al agente del delantero de 34 años: «Es imposible aceptar un porcentaje así. No creemos que Salah conozca estas cifras».

    A finales de la semana pasada, Foot Mercato informó de que el fichaje de Salah por el Beşiktaş era inminente. Se habló de un salario anual de diez millones de euros, más dos millones en bonificaciones. Al parecer, ya se habría negociado un contrato de un año con opción a otro.

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  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    Mohamed Salah no fichará por el Besiktas, al menos por ahora: ¿a qué equipo se irá la superestrella?

    Por ahora, la transferencia de Salah al Besiktas está en suspenso, aunque podría volver a hablarse en las próximas semanas.

    Desde la primavera se sabía que dejaría el Liverpool FC este verano, tras nueve años en el club. Tras un buen Mundial con su selección, eliminada por Argentina en octavos, el jugador empezó a pensar en su futuro.

    Además del Besiktas, equipos de Arabia Saudí y la MLS siguen al jugador, mientras que el Fenerbache también lo contempla.

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