Acuerdo verbal alcanzado: el Manchester City retendrá a su estrella a largo plazo

Su nuevo contrato, vigente hasta 2031, incluye un notable aumento salarial. Llegó en 2023 desde el Stade Rennes por unos 60 millones de euros y se adaptó rápido a la Premier League.

En el Sky Blues se hizo titular enseguida y la temporada pasada fue clave en el subcampeón inglés: en 47 partidos sumó 22 puntos.

Ahora disputa el Mundial con Bélgica en Estados Unidos, Canadá y México; en su debut empataron 1-1 con Egipto.