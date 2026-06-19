Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, los Citizens han alcanzado un acuerdo verbal con Jeremy Doku para ampliar su contrato, que vencía en 2028.
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Acuerdo verbal alcanzado: el Manchester City retendrá a su estrella a largo plazo
Su nuevo contrato, vigente hasta 2031, incluye un notable aumento salarial. Llegó en 2023 desde el Stade Rennes por unos 60 millones de euros y se adaptó rápido a la Premier League.
En el Sky Blues se hizo titular enseguida y la temporada pasada fue clave en el subcampeón inglés: en 47 partidos sumó 22 puntos.
Ahora disputa el Mundial con Bélgica en Estados Unidos, Canadá y México; en su debut empataron 1-1 con Egipto.
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Josko Gvardiol, candidato del Bayern, está a punto de renovar con el Manchester City.
Según Romano, además de Doku, pronto se anunciará el fichaje de su compañero en la defensa, Josko Gvardiol, por el Manchester City. Su contrato se renovaría hasta 2031. El exjugador del Leipzig sonó para el FC Bayern Múnich, que sigue buscando centrales, sobre todo si Min-jae Kim o Hiroki Ito se marchan.
Jeremy Doku: Estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos
47
Goles
8 asistencias
Asistencias
14