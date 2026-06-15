Solo faltaba el visto bueno definitivo del propietario del Milan, Gerry Cardinale —quien, durante la noche italiana, asistió al evento UFC 250 en la Casa Blanca de Washington en compañía del asesor sénior de Red Bird, Zlatan Ibrahimovic—, pero Ruben Amorim ya puede considerarse, de hecho, el nuevo entrenador del Milan. Según el diario portugués A Bola y confirma Matteo Moretto, el exentrenador del Sporting de Braga, el Sporting de Lisboa y el Manchester United llegará a Italia en las próximas horas.
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Acuerdo total: Rubén Amorim será el nuevo entrenador del Milán hasta 2028. Se espera su llegada a Italia en las próximas horas
LAS CONDICIONES DEL ACUERDO
A la espera de que el Milan confirme la firma del contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2028 con opción a una temporada más, Según A Bola, el acuerdo es total y le garantizará un salario de 3,5 millones de euros netos por temporada, más bonificaciones por ganar la Europa League y por clasificarse para la Liga de Campeones 2027/2028, objetivo prioritario de la directiva.
EL MANCHESTER UNITED TAMBIÉN AHORRA
Ruben Amorim, que planeaba tomarse un año sabático tras su destitución en el Manchester United, ha aceptado con entusiasmo la oferta del Milan, club que siempre soñó dirigir. Firmará en las próximas horas un contrato con el Diavolo hasta 2028, y el United —que lo fichó en noviembre de 2024— ahorrará unos 16 millones de libras (20 millones de euros) al resolver su acuerdo.