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¡Acuerdo roto! Por qué el sorprendente traspaso veraniego del defensa del Athletic Club Aymeric Laporte al Barcelona se vino abajo pese a la esperanza de 15 millones de euros
El traspaso frustrado de Laporte
Según las informaciones, el Barcelona priorizó el fichaje de un central zurdo capaz de ocupar el rol táctico específico que en su día desempeñó Inigo Martinez, que salió el pasado verano, y Laporte emergió como su objetivo principal.
Según The Athletic, el internacional español estaba abierto a un traspaso al Camp Nou, y en el Barça creían inicialmente que podían activar una cláusula de rescisión asequible, que, según se informó, el entorno del defensa situaba ligeramente por debajo de los 15 millones de euros.
Sin embargo, las exigencias económicas del Athletic Club fueron significativamente más altas de lo previsto. El Barcelona consideró el precio de salida desorbitado y se retiró de inmediato de las negociaciones, por lo que el traspaso nunca llegó a una fase avanzada.
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Las heroicidades en el Mundial despiertan interés
El interés del Barcelona surgió directamente de las extraordinarias actuaciones de Laporte en el Mundial de 2026. El director deportivo Deco siguió muy de cerca en directo al jugador de 32 años, viendo cómo España encajó solo un gol en su camino hacia el título.
La exestrella del Manchester City formó una temible pareja con el joven del Barcelona Pau Cubarsi durante el torneo internacional. Esta relación convenció a la cúpula catalana de que el laureado defensa, que cuenta con seis títulos de la Premier League, una Champions League y dos grandes trofeos internacionales, podría integrarse sin problemas en su línea defensiva y aportar solidez inmediata.
Deco inició conversaciones preliminares con los representantes de Laporte durante la gira de pretemporada del Barcelona por Estados Unidos. Aunque ambas partes acordaron retomar el contacto formal después del Mundial, la cruda realidad de la valoración del Athletic Club frenó rápidamente cualquier avance en las negociaciones.
La tensión vasca persiste
El fallido intento por Laporte pone de relieve la fricción constante entre el Barcelona y el Athletic Club. Las relaciones entre las dos instituciones españolas siguen muy tensas tras la prolongada y finalmente fallida persecución pública del Barça por Nico Williams.
En consecuencia, la cúpula blaugrana no tenía ningún interés en verse envuelta en otro culebrón de mercado. Una vez se fijó el inflado precio de salida, el Barcelona se retiró por completo, muy consciente de que Laporte sigue teniendo contrato en Bilbao hasta junio de 2028 tras su regreso por 10 millones de euros desde el Al-Nassr el año pasado.
El conjunto catalán exploró alternativas para la defensa, incluido un movimiento por Ruud Nijstad, del FC Twente, pero tampoco logró alcanzar un acuerdo. Finalmente, el Barcelona cerró el mercado de verano sin fichar al central zurdo que tanto ansiaba.
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Navegando el calendario otoñal
El Barcelona debe afrontar ahora un exigente calendario otoñal sin el refuerzo defensivo que quería. Con una gran dependencia de Cubarsi y de las opciones que ya tiene en el centro de la defensa, el cuerpo técnico exigirá regularidad inmediata para mantener sus aspiraciones nacionales y europeas a medida que se intensifica la fase de grupos de la Champions League.
A pesar de no haber logrado fichar a Laporte, la directiva sigue satisfecha con su trabajo global en el mercado de verano. El club podría retomar la búsqueda de un defensa zurdo cuando se abra el mercado de fichajes de enero.
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