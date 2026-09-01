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Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Acuerdo entre Manchester City y Chelsea: Enzo Fernández se va con Maresca

Enzo Fernández
Fichajes
Manchester City
Chelsea

Acuerdo cerrado entre el City y el Chelsea por el centrocampista argentino

Enzo Fernández será nuevo jugador del Manchester City. Según informa Gianluca Di Marzio, en los últimos minutos se ha alcanzado un acuerdo entre las partes para el traspaso del centrocampista argentino, ex campeón del mundo, de los Blues al equipo de Enzo Maresca. El entrenador del Manchester City ha presionado con fuerza para volver a tener a su disposición a Enzo Fernández, después de la experiencia en el Chelsea.


En la mañana de hoy se han vivido las últimas horas de una intensa negociación entre el Manchester City y el Chelsea por Enzo Fernández. Lo escribe Matteo Moretto en X. El centrocampista argentino ya había dado su visto bueno al traspaso y había alcanzado desde hace tiempo un acuerdo con el Manchester City. En cuanto a las cifras, se habla de 135 millones de euros.

  • Nacido en 2001, Enzo Fernández ha jugado con la camiseta del Chelsea desde enero de 2023, con un balance de 169 partidos y 31 goles, además de las victorias en el Mundial de Clubes y la Conference League. Los Blues lo ficharon del Benfica por 121 millones. Con la selección argentina, el futbolista nacido en 2001 ganó el Mundial de 2022 y perdió la final en 2026.

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