Enzo Fernández será nuevo jugador del Manchester City. Según informa Gianluca Di Marzio, en los últimos minutos se ha alcanzado un acuerdo entre las partes para el traspaso del centrocampista argentino, ex campeón del mundo, de los Blues al equipo de Enzo Maresca. El entrenador del Manchester City ha presionado con fuerza para volver a tener a su disposición a Enzo Fernández, después de la experiencia en el Chelsea.





En la mañana de hoy se han vivido las últimas horas de una intensa negociación entre el Manchester City y el Chelsea por Enzo Fernández. Lo escribe Matteo Moretto en X. El centrocampista argentino ya había dado su visto bueno al traspaso y había alcanzado desde hace tiempo un acuerdo con el Manchester City. En cuanto a las cifras, se habla de 135 millones de euros.