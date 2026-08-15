¡Acuerdo de los Black Cats! El Sunderland alcanza un acuerdo de 25,6 millones de libras con el Toulouse por el prometedor defensa Dayann Methalie

Según BBC Sport, el Sunderland por fin ha dado un paso decisivo en el mercado de fichajes al acordar un traspaso de 25,6 millones de libras para fichar al lateral izquierdo Methalie, del Toulouse de la Ligue 1. La operación representa una inversión importante para el Sunderland mientras se prepara para una temporada exigente que incluye un esperado regreso a la competición europea.

Se ha alcanzado un acuerdo verbal por una cantidad inicial de 23,9 millones de libras más 1,7 millones de libras en posibles variables, y se espera que el defensa francés de 20 años pase reconocimiento médico en breve. La estructura de la operación subraya el compromiso del Sunderland de respaldar a Le Bris para asegurar sus principales objetivos de fichaje.