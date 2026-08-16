Según se informa, el Tottenham ha llegado a un acuerdo en los términos personales con Gakpo mientras Roberto De Zerbi continúa con su ambiciosa remodelación de la plantilla. Después de dos 17º puestos consecutivos, en los que el club evitó por poco el descenso de la Premier League, el Spurs se ha mostrado agresivo en el mercado y ya ha gastado aproximadamente 237 millones de libras en jugadores como Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke.

Informes del medio neerlandés Voetbal International sugieren que el jugador y el Tottenham avanzan hacia un acuerdo final, pero la cifra del traspaso entre el Tottenham y el Liverpool aún no se ha cerrado. La posible salida de Gakpo se produce mientras el Liverpool se prepara para una nueva era tras la marcha de Mohamed Salah y el nombramiento de Andoni Iraola.



