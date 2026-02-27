Getty Images Sport
Traducido por
¿Acuerdo cancelado? El director del Atlético de Madrid desmiente los rumores sobre el fichaje de Antoine Griezmann por la MLS, a pesar de las afirmaciones sobre su inminente traspaso al Orlando City
Especulaciones sobre el traspaso de Griezmann a la MLS
El director deportivo Mateu Alemany ha desmentido rotundamente los rumores que circulaban sobre la posible salida de Griezmann a Estados Unidos. En declaraciones a los medios de comunicación tras el reciente sorteo de la Liga de Campeones, Alemany se mostró tajante sobre la situación del delantero. Se había informado de que Griezmann ficharía por el Orlando antes de que se cerrara el mercado de fichajes, e incluso se había sugerido que el partido contra la Real Sociedad del 7 de marzo sería el último con el club de la capital. Sin embargo, el director desestimó los rumores sobre el Orlando City como meros chismes y destacó las obligaciones contractuales actuales del jugador.
Alemany dejó muy claro que el ganador de la Copa del Mundo, de 34 años, sigue estando profundamente integrado en los planes inmediatos de Diego Simeone. «Esa cuestión es pura especulación. Antoine tiene dos temporadas más, está centrado en lo que viene y su rendimiento es muy bueno», afirmó Alemany. Además, reforzó la confianza del club en el francés, añadiendo: «Pensamos en que nos ayude en lo que viene. El resto son especulaciones».
- AFP
El Atlético se enfrentará al Tottenham en los octavos de final de la Champions League.
Además de abordar los rumores del mercado de fichajes, Alemany evaluó el próximo reto del Atlético en los octavos de final de la Liga de Campeones. El gigante español se enfrentará al Tottenham de la Premier League, lo que prepara el escenario para una eliminatoria europea muy esperada y reñida. Alemany reconoció la dificultad inherente de enfrentarse a un equipo inglés de primer nivel.
«Sabemos que cualquiera de los dos era extremadamente complicado. Su trayectoria en Europa ha sido brillante», señaló el director, elogiando el reciente palmarés del club londinense. Destacó la importancia de mantener la concentración y respetar al rival, declarando: «Un equipo de la Premier League, de máxima dificultad. Tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento y respetar al rival». Alemany también reiteró que el equipo debe afrontar esta competición de máxima exigencia con absoluta seriedad para seguir avanzando.
Simeone debe gestionar el calendario de partidos.
Con el equipo compitiendo en múltiples frentes, la apretada agenda de partidos se ha convertido en un tema de debate, especialmente en lo que respecta a las preferencias del entrenador Diego Simeone. Según algunas informaciones, Simeone prefiere que los intervalos entre las eliminatorias sean más cortos para mantener el impulso y gestionar eficazmente la carga física de su plantilla. Alemany expresó la voluntad del club de apoyar las necesidades tácticas del cuerpo técnico.
«Depende mucho del rival, de su capacidad para rotar en la liga», explicó Alemany en relación con los retos que plantea el calendario. Destacó el enfoque adaptable de la dirección y afirmó: «Hay argumentos para todos. Lo aceptaremos, nos adaptaremos. Si el jefe lo quiere así, que así sea». El director deportivo confirmó que la directiva y el cuerpo técnico están completamente alineados, dispuestos a sentarse y resolver cualquier obstáculo logístico para garantizar que el equipo siga siendo competitivo.
- AFP
El Atlético de Madrid se centra en La Liga.
Aunque el glamour de las próximas noches europeas contra el Tottenham se cierne sobre el equipo, Alemany se apresuró a recordar a todos que no se pueden descuidar las obligaciones nacionales. El Atlético de Madrid aún tiene partidos cruciales en el horizonte inmediato, empezando por el encuentro de Liga del sábado contra el Oviedo. A continuación, el martes se enfrentará al Barcelona en la monumental vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Equilibrar estos intensos compromisos es actualmente el principal objetivo del club, que afronta una semana decisiva para la temporada.
Alemany concluyó su comparecencia ante los medios de comunicación haciendo hincapié en la necesidad de luchar en todas las competiciones disponibles. «Es un partido muy importante, claro, pero también lo son los octavos de final y la liga», afirmó. Subrayando la ambición del club, añadió: «Tenemos que estar en las tres competiciones. Ahora le toca al Oviedo. Vamos con la esperanza de seguir vivos en las tres competiciones, especialmente en la Copa y en la Champions, donde hay más opciones».
Anuncios