«¡Actué por instinto!»: Maghnes Akliouche habla tras marcar el soñado primer gol con el PSG

Maghnes Akliouche alcanzó un hito personal el sábado por la noche al marcar su primer gol con el Paris Saint-Germain en la victoria por 3-1 ante el recién ascendido Le Mans en el Parc des Princes. El jugador de 24 años firmó una actuación inspirada en el cuarto triunfo consecutivo del PSG en todas las competiciones.

El gol del centrocampista en el minuto 68 dio una ventaja de dos tantos después de que Khvicha Kvaratskhelia devolviera antes la ventaja al PSG en la segunda parte.

Akliouche admitió su alivio por estrenarse de cara a puerta ante la afición de la capital.