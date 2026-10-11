AFP
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«¡Actué por instinto!»: Maghnes Akliouche habla tras marcar el soñado primer gol con el PSG
Akliouche estrena su cuenta goleadora en la victoria en casa
Maghnes Akliouche alcanzó un hito personal el sábado por la noche al marcar su primer gol con el Paris Saint-Germain en la victoria por 3-1 ante el recién ascendido Le Mans en el Parc des Princes. El jugador de 24 años firmó una actuación inspirada en el cuarto triunfo consecutivo del PSG en todas las competiciones.
El gol del centrocampista en el minuto 68 dio una ventaja de dos tantos después de que Khvicha Kvaratskhelia devolviera antes la ventaja al PSG en la segunda parte.
Akliouche admitió su alivio por estrenarse de cara a puerta ante la afición de la capital.
- ZUMA Press Wire
Una definición instintiva dobla la ventaja parisina
En declaraciones a PSG TV tras el pitido final, Akliouche detalló el razonamiento detrás de su gol decisivo. «Era importante para mí marcar mi primer gol con el Paris Saint-Germain», afirmó Akliouche.
«Espero que lleguen más, ese es el objetivo».
«En la jugada, actué por instinto. Atraje al defensor rival, como hago a menudo, y vi algo de espacio delante de mí, así que decidí probar suerte. Es genial poder marcar ese primer gol».
Superar la falta de ritmo tras el parón internacional
Akliouche subrayó que sumar los tres puntos inmediatamente después del parón internacional era vital para el ritmo del equipo. «Sabemos que volver después de un parón internacional nunca es fácil y que este podía haber sido un partido complicado», explicó.
«Pero hoy estamos contentos de llevarnos los tres puntos. Es importante retomar la marcha con esta victoria».
El resultado situó provisionalmente al equipo de Luis Enrique en la quinta posición de la clasificación de la Ligue 1.
- PsnewZ
La atención de Europa se centra en el triplete inglés
Con su primer gol con el PSG ya en el bolsillo, Akliouche centró su atención en el intenso calendario que se avecina entre las competiciones nacionales y europeas.
"Ahora vienen partidos muy importantes y ya estamos centrados en ellos", concluyó Akliouche.
El PSG se preparará ahora para viajar y medirse a un rival inglés entre semana en la Champions League.
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